Domani e mercoledì gli ingegneri torinesi vanno al voto

Si svolgeranno nelle giornate del 28 e 29 aprile, a partire dalle ore 9, in prima convocazione, le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Torino per il quadriennio 2026–2030.

Saranno circa 7.500 gli iscritti all’Albo chiamati a esprimere la propria preferenza attraverso modalità esclusivamente telematica, già adottata nelle precedenti elezioni e confermata anche per questa tornata, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione al voto. Elemento peculiare di questa consultazione è la presenza di un’unica lista di candidati, guidata dal Presidente uscente Giuseppe Ferro, che si presenta nel segno della continuità amministrativa e programmatica, con una squadra solo parzialmente rinnovata. Si tratta di una circostanza inusuale nella storia dell’Ordine torinese, tradizionalmente caratterizzata da una maggiore pluralità di liste concorrenti.

Accanto alla lista, risultano inoltre candidati anche alcuni ingegneri in forma singola, a testimonianza della partecipazione diffusa alla vita istituzionale dell’Ordine. Il rinnovo del Consiglio rappresenta un momento fondamentale per la governance dell’Ente, chiamato a proseguire l’attività di rappresentanza, tutela e sviluppo della professione ingegneristica sul territorio, in un contesto in continua evoluzione sotto il profilo tecnologico, normativo e socioeconomico