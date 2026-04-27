Pensioni INPS, ANAP Piemonte: “Norme anacronistiche sui pagamenti, il governo intervenga subito”





“La normativa che regola la data di pagamento delle pensioni INPS, la cui applicazione sta provocando protesta dei pensionati che si vedranno accreditare l’importo in banca soltanto il 4 maggio per chi percepisce l’assegno tramite banca, è del tutto anacronistica e va modificata con urgenza”.

Lo dichiara Giuseppe Falcocchio, Presidente di ANAP Piemonte, l’Associazione regionale anziani e pensionati.

“Nell’epoca dell’informatica avanzata, dell’intelligenza artificiale e dei bonifici istantanei – prosegue Falcocchio – è incomprensibile che la normativa continui a fare riferimento al primo giorno “bancabile” per il pagamento delle pensioni quando il primo del mese cade in un giorno festivo. In altri Paesi, come Germania e Stati Uniti, in questi casi il pagamento avviene addirittura il giorno lavorativo precedente”.

“Per questo – aggiunge Falcocchio – avevamo già chiesto al Governo, nel mese di gennaio, quando si erano verificati ritardi analoghi, di intervenire rapidamente per modificare le norme vigenti, anche alla luce del fatto che lo slittamento della data di pagamento si ripresenterà ad agosto, quando le pensioni saranno accreditate il 3 del mese”.

Falcocchio ha infine richiamato l’attenzione sulle difficoltà concrete che molti pensionati si trovano ad affrontare in queste circostanze: “Parliamo di persone che già faticano ad arrivare alla fine del mese. Secondo gli ultimi dati disponibili, oltre due milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà assoluta e un numero analogo in povertà relativa. È legittimo chiedersi perché, mentre in altri Paesi si adottano misure per tutelare i pensionati, in Italia a pagare il prezzo di queste rigidità normative siano sempre i soliti noti”.



