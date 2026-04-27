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Moncalieri | 27 aprile 2026, 10:08

Moncalieri, pirata della strada colpisce un pedone e poi fugge via

Il fatto successo lungo viale della Rimembranza. Indagini in corso

Polizia locale di Moncalieri e forze dell'ordine a caccia del pirata della strada

Polizia locale di Moncalieri e forze dell'ordine a caccia del pirata della strada

Momenti di paura nei giorni scorsi a Moncalieri, causa un pirata della strada che ha centrato in pieno un pedone, lungo viale della Rimembranza, fuggendo via senza fermarsi a prestare soccorso.

Decisive le immagini delle telecamere

Le forze dell'ordine, ad iniziare dalla Polizia locale, stanno indagando e puntano alle immagini delle telecamere della zona per avere indizi utili per risalire all'identità di chi ha provocato l'incidente. Si tratterebbe, secondo quanto riferito dalla vittima, di un signore calvo, attorno ai 60 anni, che ora rischia una denuncia.

"L’uomo alla guida si è fermato dicendo che avrebbe accostato qualche metro più avanti per non intralciare il traffico, invece subito dopo è ripartito a razzo", ha raccontato il pedone, che ha riportato qualche livido ma nessuna ferita grave. "La ferita vera è il fatto che sia scappato come un ladro senza prestare soccorso".

Massimo De Marzi

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