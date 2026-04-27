Tir tenta la svolta e si incastra contro un'auto parcheggiata: controviale bloccato alla Crocetta [FOTO]

Incidente davvero fuori da ogni previsione, in questi minuti, in via Colombo: piena zona Crocetta, quasi all'angolo con corso Re Umberto. Un camion con un rimorchio di dimensioni notevoli ha infatti cercato di svoltare dalla stretta via dedicata al navigatore che ha scoperto l'America per immettersi sul corso. Non è chiaro se l'autista volesse imboccare il corso centrale - direzione Piazza d'Armi - o addirittura il controviale, stringendo ancora di più l'angolo di curva. Ma il risultato è stato un incastro difficile da risolvere.



Le dimensioni del rimorchio, infatti, hanno reso inevitabile l'impatto con una vettura di grandi dimensioni parcheggiata poco distante dall'angolo, sul lato sinistro della strada procedendo verso corso Re Umberto. L'effetto è stata una riga lungo la fiancata dell'auto, ma anche lo stop al camion, che ha così finito per bloccare il passaggio del controviale. Un rebus di difficile soluzione, che sta turbando il traffico nel quartiere, ma anche attirando numerosi curiosi che si chiedono cosa sia successo e perché, un tir di quelle dimensioni, si sia ritrovato in una posizione tanto scomoda.