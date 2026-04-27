Galleria del Pino, manutenzione notturna fino all'8 maggio: come cambia la viabilità

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della ‘Galleria del Pino’, lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore” a Pino Torinese. Il piano di intervento prevede, in particolare, la manutenzione dell’impianto di ventilazione.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza per le maestranze e per l’utenza, a partire da oggi, lunedì 27 aprile, e fino a venerdì 8 maggio la galleria sarà chiusa al traffico nella fascia oraria notturna 21 –6. Gli interventi sono stati programmati in orario notturno per contenere il più possibile i disagi al traffico locale.

Le lavorazioni saranno sospese durante le notti dei giorni festivi e prefestivi. Durante la chiusura della statale 10 i veicoli leggeri saranno deviati sulla SP5 (Via Chieri nel Comune di Pino Torinese e Corso Chieri nel Comune di Torino) con indicazioni in loco. Il percorso alternativo per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituito dalla Tangenziale.