L’area pedonale nel mirino delle famiglie: “Più disagi che benefici”

Doveva essere un intervento per migliorare la sicurezza davanti alla scuola, ma si è trasformato in un motivo di disagio per residenti e famiglie. È polemica nata in via Coggiola, all’angolo con strada comunale di Mirafiori, dove l’istituzione di un’area pedonale si è trasformata in un momento di discussione.

Secondo le segnalazioni di chi vive e frequenta la zona, la chiusura al traffico avrebbe creato più problemi che benefici. La via, infatti, è senza sbocco e l’interdizione al passaggio rende complicato l’accesso alle abitazioni, soprattutto per i residenti e per chi ha necessità di raggiungere la strada per motivi quotidiani.

A pesare è anche la gestione degli orari: l’area resta chiusa anche quando la scuola è inattiva. “È incomprensibile - lamentano alcuni genitori -, che lo spazio rimanga interdetto anche fuori dagli orari scolastici, quando non c’è alcuna esigenza di sicurezza legata all’ingresso o all’uscita degli studenti”.

Critiche anche sulla reale utilità dell’intervento. In zona non sono presenti attività commerciali o luoghi di aggregazione che giustifichino un’area pedonale permanente, e questo alimenta il malcontento tra i cittadini, che parlano di una misura poco funzionale e scollegata dalle reali esigenze del quartiere.

Nel mirino finisce anche la scelta politica alla base del provvedimento, ritenuto da alcuni un intervento poco condiviso e calato dall’alto. La richiesta, ora, è chiara: rivedere la regolamentazione dell’area, introducendo soluzioni più flessibili che tengano conto delle necessità di residenti e famiglie.