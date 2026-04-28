Moncalieri, un piccolo cerbiatto a spasso lungo le vie della città

Da diversi giorni sembra di essere quasi in estate, si sono allungate le giornate, si è risvegliata la natura. E a Moncalieri è stata più volte segnalata una presenza insolita e curiosa, quella di un piccolo cerbiatto che è stato visto girovagare nelle ore notturne in alcune vie della città.

Lungo le vie della città

L'ultima segnalazione lo ha segnalato nella zona di via Vittime di Bologna. Sono stati alcuni automobilisti a testimoniarne la presenza, mettendo le foto sui social e avvertendo anche Lav e forze dell'ordine di esserselo trovato nelle vicinanze. I fari delle vetture sono stati sufficienti a farlo scappare via in pochi istanti e in un paio di balzi, ma è possibile che il cerbiatto torni a farsi notare nelle prossime sere, se ha deciso di continuare a 'puntare' la zona di Moncalieri.