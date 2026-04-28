In Piemonte un aiuto per i diabetici: nasce il paziente volontario esperto

Sono circa 70 mila i residenti a Torino affetti da diabete: molti di loro non sanno neppure di averlo, per questo la prevenzione è fondamentale. Va in questa direzione la proposta di legge, a firma del capogruppo della lista civica Cirio Silvio Magliano, che introduce "il paziente volontario esperto in diabete".

Come funziona

Si tratta di una figura appositamente formata che - in collaborazione con le strutture sanitarie - potrà affiancare l’attività educativa rivolta alle persone con diabete, contribuendo alla diffusione di conoscenze pratiche per una corretta gestione della malattia. Per le famiglie bambini diabetici, il paziente esperto volontario potrà essere un adulto, a sua volta genitore di un malato



"La scoperta di avere, o che il proprio figlio ha, una malattia cronica come il diabete – spiega Magliano – può essere un momento profondamente destabilizzante. Introducendo la figura del paziente volontario esperto compiamo un importante passo verso un modello di assistenza sempre più centrato sulla persona. Il paziente volontario esperto conosce già quel mondo e vi si orienta"



Il provvedimento riconosce formalmente il contributo strategico delle associazioni di pazienti nella collaborazione con la rete regionale dei Servizi specialistici di Malattie metaboliche e Diabetologia, sia sul piano dell’informazione e divulgazione, sia su quello dell’educazione dei pazienti alla gestione della patologia.

