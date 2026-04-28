Prescrizione ricetta elettronica, più sicurezza e tutela dei dati con l'autenticazione a due fattori

Per rafforzare la sicurezza dei sistemi informativi sanitari a partire da giovedì 30 aprile, in Piemonte entra in vigore il nuovo sistema di accesso con autenticazione a due fattori per la prescrizione della ricetta elettronica. Il nuovo sistema, già attivo in altre Regioni italiane, riguarda tutti i medici prescrittori: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ospedalieri del servizio pubblico. Un nuovo meccanismo che rende il sistema più sicuro e tracciabile, riducendo il rischio di accessi impropri, utilizzi non autorizzati e scambi di identità.

L’autenticazione a due fattori rappresenta un importante passo avanti nella protezione delle informazioni sanitarie, ed è in linea con le normative nazionali ed europee in materia di sicurezza informatica e tutela dei dati personali tra cui: il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in materia di sicurezza e autenticazione ai servizi digitali e le disposizioni nazionali introdotte a febbraio 2025 per il rafforzamento dell’autenticazione ai servizi digitali sanitari, inclusi quelli per la gestione delle ricette dematerializzate a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Dal punto di vista operativo, il medico utilizzerà per la prescrizione della ricetta elettronica un codice di accesso (token) generato dal sistema regionale all’inizio del turno di lavoro. Il token potrà essere ricevuto via e-mail oppure inserito automaticamente all’interno del software della cartella clinica, in base alle soluzioni adottate dai fornitori delle cartelle cliniche.

A supporto dell’avvio del nuovo sistema, la Regione Piemonte in accordo con il CSI Piemonte, ha attivato un servizio di assistenza dedicato ai medici. I medici che necessitano di supporto possono richiedere assistenza aprendo un ticket collegandosi all’indirizzo https://assistenzasalute.csi.it/#/assistenza/RICETTA-ELETTRONICA.

Il servizio di assistenza sarà attivo tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 8 alle 20.