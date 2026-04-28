Torna il Mundialito: calcio e integrazione protagonisti il 29 aprile

Sport, inclusione e incontro tra culture: sono questi i valori al centro del “Mundialito 2026”, in programma mercoledì 29 aprile alla Cittadella dello Sport Colletta, in zona Vanchiglia.

Dalle 10 alle 17, gli spazi sportivi di piazza Sibilla Aleramo ospiteranno una giornata all’insegna della partecipazione e del dialogo, con protagonisti studenti e cittadini provenienti da contesti e culture diverse. Il “Mundialito” si conferma così un appuntamento che va oltre la semplice competizione sportiva, trasformandosi in un’occasione concreta di integrazione.

L’iniziativa è promossa dalla Rete Cpia, che riunisce i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di Piemonte e Valle d’Aosta, con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 7.