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Attualità | 29 aprile 2026, 12:27

Agenzia della mobilità piemontese: Cristina Bargero resta Presidente

Rinnovato anche il Consiglio di Amministrazione: confermato Raffaele Bianco, rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino

Cristina Bargero

Cristina Bargero

Nella giornata di ieri, martedì 28 aprile, l’Agenzia della mobilità piemontese ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione: alla guida, con la carica di Presidente, è stata riconfermata Cristina Bargero; riconfermati consiglieri anche Raffaele Bianco, rappresentante per il bacino della Città metropolitana di Torino e Davide Gilardino, rappresentante per il bacino del nord-est. Entrano in Consiglio Gian Paolo Lumi, in rappresentanza del bacino sud-est e Davide Sannazarro in rappresentanza del bacino sud. 

Desidero ringraziare tutti gli enti soci, la Regione Piemonte e la Città di Torino per la fiducia rinnovata, che rappresenta uno stimolo importante a proseguire nel lavoro avviato. In questi anni abbiamo costruito un percorso condiviso, basato sulla collaborazione tra territori e sull’obiettivo comune di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle persone. – ha dichiarato la Presidente Cristina Bargero - Un ringraziamento sincero va ai consiglieri uscenti, per il contributo offerto, e un benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: il loro apporto sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono, a partire dall’innovazione dei servizi, dalla sostenibilità e dal rafforzamento dell’integrazione del sistema regionale. 

Continueremo a lavorare in stretta sinergia con la Regione Piemonte e con l’Assessore Marco Gabusi, che ringrazio per tutto il lavoro sinergico di questi anni. Con lo stesso metodo e la stessa determinazione, l’obiettivo è di consolidare quanto fatto e di sviluppare nuove progettualità capaci di migliorare concretamente la qualità della mobilità per cittadini e territori”.

comunicato stampa

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