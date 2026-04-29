Cuorgnè, fa un falò per bruciare i rami e dà fuoco al bosco: denunciato dai Carabinieri

Individuato, dai Carabinieri del Nucleo Forestale, l'uomo che lo scorso 28 marzo aveva appiccato un incendio nei boschi in località Nava di Cuorgnè. Le fiamme erano divampate intorno alle 19 circa nel castagneto, a 670 metri di altitudine, interessando un’area boschiva di circa 290 mq. Immediato l’intervento delle squadre di Vigili del Fuoco e A.I.B, che ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, impedendo la propagazione verso il vicino fabbricato.

Denunciato 75enne

Complessivamente sono stati impiegati circa 5 mezzi terrestri per le fasi dello spegnimento e bonifica: non si sono registrati feriti tra la popolazione e il personale di soccorso. I militari intervenuti si sono concentrati sul proprietario di un fabbricato interessato dall’incendio, sito nelle immediate vicinanze, intento a svolgere attività di potatura e bruciatura di rami ed altri residui vegetali.

Dopo aver raccolto le sue dichiarazioni e prove, oltre ad aver effettuato rilievi, i Carabinieri Forestali hanno denunciato alla Procura di Ivrea il proprietario dell’abitazione vicina al bosco incendiato, un italiano pensionato di 75 anni. Il rogo è stato partito dal falò per bruciare rami e foglie, incautamente lasciati ancora incandescenti sul posto: il vento ha poi fatto il resto, dando vita all'incendio.