Malamovida a Nizza Millefonti, sette locali nei guai: multe per 6mila euro

Seimila euro di multa. E' questo l'esito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi nel quartiere Millefonti, con particolare attenzione al quadrilatero compreso tra corso Spezia, via Genova e via Alassio. L’attività, svolta nella fascia serale e notturna, si inserisce nell’ambito dei servizi volti a garantire sicurezza nelle aree urbane maggiormente interessate dalla movida.

7 locali nei guai

Gli agenti hanno accertato un consistente afflusso di clienti presso sette locali della zona. Gli stessi sono stati sanzionati per disturbo alla quiete pubblica, ostacolo alla fruibilità degli spazi e compromissione del decoro urbano a causa dell’abbandono di una notevole quantità di rifiuti e di comportamenti incivili. I poliziotti hanno poi identificato 29 persone: per loro è scattata una multa complessiva di 2.900 euro per atti contrari alla nettezza e al pubblico decoro.

In un'attività commerciale di via Nizza sono state poi riscontrate irregolarità amministrative, tra le quali: l’assenza di valutazione dell’impatto acustico e la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro dopo le 23, sanzionate per un totale di 2.000 euro. Al termine dell’operazione, sono state complessivamente fatte 39 multe 3er un importo totale di oltre 6.000 euro.