POS bloccato, prenotazioni perse: quanto costa davvero restare senza internet (e come evitarlo)

È il terrore di tutti, dalle persone comuni che passano in media 6 ore al giorno su internet alle aziende, gli uffici, i luoghi pubblici, le attività commerciali che con il web – e tutti gli strumenti associati – ci lavorano quotidianamente. Chi lavora in questi ambiti, ma anche chi lavora in smartworking da casa o segue lezioni online, non ci vuole neppure pensare ai disagi a cui andrebbe incontro se restasse senza connessione internet in ufficio anche per poche ore in una qualsiasi giornata di lavoro.

Senza connessione via cavo? Addio agli imprevisti con il backup Ehiweb

Le comunicazioni si interrompono, i servizi vengono sospesi, il lavoro si ferma. Un’interruzione della linea potrebbe causare la perdita di molti soldi, anche se dura poco.

Con semplicissimi esempi, si possono tradurre in euro i danni di una mattina senza internet. Si pensi ad uno studio professionale in cui vi lavorano tre persone. Alle 9:15 la fibra cade e il provider stima 4-6 ore per il ripristino. Panico immediato e centinaia di euro di produttività persa. Tre persone restano ferme per mezza giornata a causa del gestionale in cloud bloccato, della PEC inaccessibile, dell’impossibilitò di fare ricerche in banca dati. Calcolando un costo orario medio di 35€ all’ora a persona, ci sono circa 420€ di lavoro andato in fumo.

Ma i soldi persi non sono solo questi, visto che a mancare potrebbero essere anche gli incassi. Se, per esempio, due clienti sono passati in ufficio apposta per saldare un conto e il POS non funziona, se ne andranno, ma uno di loro chissà se tornerà, mentre l’altro pagherà con settimane di ritardo. Facendo una veloce stima, tra i 200 e i 500€ di incassi sarebbero slittati o, peggio, persi del tutto.

Senza contare – anzi, va proprio contato – il danno reputazionale aziendale, causato dalle chiamate perse, dai clienti che non riescono a contattare lo studio, dagli appuntamenti saltati. Questo dato è più difficile da quantificare (e già per il singolo episodio si possono calcolare 700-1.200€ di perdita), ma è il costo più alto nel lungo periodo.

Ma la soluzione per evitare che tutto questo succeda, esiste ed è la connessione di backup, ovvero la possibilità di collegarsi velocemente a internet attingendo ad una connessione di riserva. Sempre affidabile ogni volta che dovesse essere necessario, questo tipo di connessione rientra nell’offerta Ehiweb dedicata a clienti business e privati. Per ottenerla, il provider bolognese ha adottato un dispositivo di alta qualità, il Keenetic Roamer 4G, perfetto per avere una linea che entra immediatamente in funzione non appena quella principale non dovesse più essere disponibile, e che può essere usato come se fosse un dispositivo autonomo, dotato di una nano-SIM Ehiweb Mobile.

Connessione di backup: continuità operativa semplice e affidabile

Il backup della connessione internet con il Roamer Keenetic 4G è uno strumento importantissimo per qualsiasi settore, visto che le anomalie di connessione, i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, o eventuali problemi temporanei o altri danni imprevedibili sulla linea fissa possono sempre capitare. Agire in anticipo per evitare di restare senza internet, soprattutto per coloro a cui la linea serve per lavorare o per gestire servizi online, diventa la scelta perfetta per non rischiare di perderci in termini economici.

Grazie alla connessione di backup, le interruzioni improvvise non saranno più un problema, potendo contare sulla continuità operativa delle normali attività quali navigare, usare il POS, trasmettere file e qualsiasi altra operazione sia necessaria, inclusa la gestione delle prenotazioni e degli appuntamenti.

La SIM del Keenetic Roamer 4G entra automaticamente in funzione e permette a utenti privati e business di continuare ad usare internet anche se la connessione principale via cavo si interrompe, e scegliere di essere sempre online senza difficoltà e interruzioni.











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