Festa dei Lavoratori: i luoghi della cultura aperti al pubblico e le tariffe agevolate

La Festa dei Lavoratori celebrata anche nei luoghi della cultura. Da Palazzo Madama all’Egizio, ecco i musei e le gallerie che resteranno aperti il 1° maggio e le tariffe speciali.

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA

Una tariffa promozionale venerdì 1° maggio 2026. Nelle due giornate è previsto l'ingresso ridotto alle collezioni permanenti della GAM e alle mostre temporanee Chiharu Shiota: The Soul Trembles e Declinazioni Temporanee #3 al MAO e MonumenTO, Torino Capitale, Vermeer. Donna in blu che legge una lettera, Il castello ritrovato e Monumenta Italia a Palazzo Madama. La promozione si applica anche le collezioni permanenti dei tre musei.ì

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

La Palazzina di Caccia di Stupinigi resterà sempre aperta al pubblico e per il ponte del 1° maggio, con un’offerta che unisce una passeggiata nel verde del Giardino Storico restaurato, una visita alla mostra che racconta le origini dell’automobile moderna Sulle strade della Regina e un percorso di scoperta de Le stanze di Margherita nell’Appartamento di Levante.

MUSEO DEL CINEMA

In occasione della prossima festività del 1° maggio, il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto. Il pubblico potrà visitare la grande mostra My Name Is Orson Welles e l’esposizione Manifesti d’artista.

MUSEO EGIZIO

Apertura prolungata per il Museo Egizio in occasione della Festa dei Lavoratori dalle 9 alle 21.

MUSEI REALI

I Musei Reali resteranno aperti venerdì 1 maggio con ingreggi dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle ore 18 a tariffe ordinarie.

REGGIA DI VENARIA REALE

Venerdì 1° maggio la Reggia e la mostra prolungheranno l’orario di apertura fino alle ore 20.

