La stagione della Reale Mutua Basket Torino si ferma al primo ostacolo: eliminata ai play in dalla Juvi Cremona

Si chiude al primo turno di play-in la stagione della Reale Mutua Basket Torino, che al PalaRadi cede per 59-56 alla Ferraroni Juvi Cremona al termine di una gara a basso punteggio, intensa, condizionata dalle difficoltà offensive dei gialloblù che hanno caratterizzato una stagione gialloblù fatta di alti e bassi, in cui il gruppo ha mostrato comunque di restare competitivo e di lottare fino all’ultima sirena.

In una partita in cui ogni possesso ha avuto un peso specifico elevato, Torino ha pagato le basse percentuali e la difficoltà nel trovare continuità offensiva, finendo spesso per inseguire nel punteggio. Nonostante i problemi in attacco, la squadra di coach Moretti ha provato a restare aggrappata alla partita grazie alla difesa, riuscendo anche a rientrare più volte nel corso del match, fino al tentativo di rimonta nell’ultimo quarto. Tra i singoli, doppia-doppia per Matteo Ghirlanda. Nel finale è mancata la necessaria lucidità per completare la rimonta e ribaltare l’inerzia. Nel postpartita, coach Moretti ha voluto evidenziare lo spirito e l’impegno del gruppo lungo tutto l’arco della stagione.

Quintetti iniziali

Cremona: Allen, Allinei, Garrett, La Torre, Bortolin

Torino: Schina, Teague, Severini, Ghirlanda, Allen

Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, la Reale Mutua trova buona energia da parte di Ghirlanda ma il gruppo gialloblù ha le polveri bagnate e così la Juvi mette la testa avanti. Col passare dei minuti, le difficoltà offensive di Torino tolgono parecchia fiducia e così Cremona ne approfitta per affondare un primo parziale importante che vale la doppia cifra di vantaggio dopo le triple di Allinei e Barbante. Torino prova a reagire ma alla prima pausa è ancora sotto di 8 lunghezze: 23-15.

Reale Mutua fa grande fatica a mettersi in ritmo anche in apertura di secondo quarto, con Cremona che ritocca il massimo vantaggio sul +11. Proprio nel momento in cui Torino sembrava non riuscire a trovare soluzioni, arriva una scintilla con Ghirlanda e il gioco in post di Allen, per ricucire fino al -5 e costringere coach Bechi al timeout. La difesa gialloblù inizia a stringere i bulloni e si va così all’intervallo sul 32-27, con Torino che ha concesso solamente 9 punti nella seconda frazione, anche se i problemi sono evidenti nell’altra metà campo.

Se la difesa della Reale Mutua aveva iniziato a mostrare progressi negli ultimi minuti del primo tempo, la musica non cambia in attacco. Torino in enorme difficoltà e rimane a secco di punti per quasi metà del terzo quarto. Capitan Schina e compagni appaiono in sfiducia, la Juvi legge il momento e infligge il parziale per tentare la fuga. Il terzo quarto vede la Ferraroni nuovamente avanti di 12: 49-37.

Torino inizia con la faccia giusta l’ultimo quarto che vale una stagione: i gialloblù provano a rialzarsi dalla difesa e iniziano a ricucire il gap, con coach Bechi che chiama timeout sul -6 (49-43 a 7’ dalla fine). Il parziale viene interrotto da una tripla di Barbante che vale i primi punti locali del quarto dopo quasi 7 minuti di digiuno. Lo sforzo torinese per rientrare in partita inizia a pagare in termini di energie, con la Juvi che torna a +8 (54-46 a meno di tre minuti dal termine). Torino le prova tutte e disperatamente, ma prevale la maggiore lucidità della Juvi, che conquista vittoria e accesso al secondo turno di play-in. Finisce 59-56.

Coach Moretti nel postpartita: “Finisce qui la nostra stagione, voglio chiudere ringraziando i ragazzi che non hanno mai smesso di lottare con abnegazione. Venivamo da una trasferta lunga, abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita ma siamo comunque scesi in campo con grande sacrificio e organizzazione. Ringrazio la società e i tifosi per averci sostenuto. Purtroppo non siamo riusciti a fare quelle cose che servivano per portare a casa la vittoria, non siamo riusciti a concretizzare quei dettagli che sono fondamentali in una partita così equilibrata, ma lo sforzo dei ragazzi c’è sempre stato e voglio ringraziarli per questo”.

Ferraroni Juvi Cremona - Reale Mutua Torino 59-56 (23-15, 9-12, 17-10, 10-19)

Ferraroni Juvi Cremona: Vittorio Bartoli 12 (2/3, 2/4), Billy Garrett 10 (1/4, 1/5), Simone Barbante 10 (2/3, 2/5), Kadeem Allen 9 (4/9, 0/1), Gregorio Allinei 6 (0/1, 2/5), Matias Bortolin 6 (3/5, 0/0), Andrea La torre 2 (1/2, 0/2), Tommaso Vecchiola 2 (1/1, 0/1), Edoardo Del cadia 2 (1/3, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/4), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0), Michele Del vecchio 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Simone Barbante 10) - Assist: 19 (Tommaso Vecchiola 6).

Reale Mutua Torino: Robert Allen 13 (4/12, 0/3), Matteo Ghirlanda 13 (3/7, 2/3), Matteo Schina 8 (2/4, 1/7), Macio Teague 7 (2/8, 1/5), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/3), Davide Bruttini 3 (1/1, 0/0), Lorenzo Tortu' 3 (0/3, 1/3), Federico Massone 2 (1/6, 0/3), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 17 - Rimbalzi: 36 12 + 24 (Matteo Ghirlanda 10) - Assist: 11 (Matteo Schina 4).