Politecnico e Vol.To Ets insieme: nasce un ponte stabile tra università e Terzo Settore

Il Terzo Settore entra nei percorsi accademici con un ruolo attivo e strutturato. La convenzione tra il Politecnico di Torino, tra le principali eccellenze accademiche a livello nazionale e internazionale, e Vol.To ETS costruisce un modello innovativo che connette università, volontariato e territorio, superando una collaborazione episodica e trasformandola in un sistema stabile di scambio di competenze, esperienze e opportunità. L’accordo integra formazione, ricerca e cittadinanza attiva, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con contesti reali e, al tempo stesso, rafforzando la capacità delle associazioni di dialogare con il mondo accademico e dell’innovazione.

La convenzione definisce una collaborazione strutturata e continuativa tra le due realtà, fondata sull’integrazione delle rispettive competenze. Il Politecnico mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca, mentre Vol.To contribuisce con l’esperienza maturata nel supporto agli Enti del Terzo Settore e nella promozione della cittadinanza attiva. L’intesa prevede lo sviluppo congiunto di attività didattiche, formative e di ricerca, oltre a iniziative di trasferimento della conoscenza, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi che mettano in relazione il mondo accademico con le realtà sociali del territorio, valorizzando il contributo di entrambe le parti.

Tra le principali azioni previste rientrano percorsi di formazione per studenti e laureandi, con opportunità di tesi, stage e attività progettuali a contatto diretto con il mondo del volontariato. La collaborazione punta anche a valorizzare il Servizio Civile Universale come esperienza formativa, con possibili riconoscimenti in termini di crediti formativi e sviluppo di competenze trasversali. Sono inoltre previste attività di orientamento e promozione della cittadinanza attiva, oltre alla realizzazione di eventi, seminari e iniziative condivise. Un altro ambito centrale riguarda la partecipazione congiunta a bandi e programmi a livello regionale, nazionale ed europeo, così come la condivisione di dati, esperienze e buone pratiche.

Stefano Meneghello, Presidente di Vol.To ETS, ha commentato: "Questa convenzione rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il nostro percorso. Stringere un accordo con il Politecnico di Torino, una delle istituzioni più importanti della città e tra gli atenei più prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale, significa rafforzare la capacità del Terzo Settore di dialogare con il mondo della ricerca, dell’innovazione e della formazione di alto livello. Per le associazioni è un’opportunità concreta di crescita, perché consente di accedere a nuove competenze e strumenti, ma anche di aprirsi a un confronto continuo con studenti e giovani professionisti. È proprio in questo scambio che si inserisce una sfida per noi centrale: il ricambio generazionale. Avvicinare gli studenti al volontariato significa costruire oggi le basi per il futuro del Terzo Settore, rendendolo più dinamico, competente e capace di leggere i cambiamenti. In questo senso, la collaborazione con il Politecnico si inserisce pienamente nel nostro impegno a dialogare sempre di più con il mondo della scuola, per promuovere una cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva già nei percorsi formativi".

"La convenzione costituisce un passo importante verso un modello di formazione sempre più aperto, interdisciplinare e connesso alla società. Per il Politecnico di Torino, integrare didattica, ricerca e impegno civico significa offrire agli studenti l’opportunità di confrontarsi con contesti reali e sviluppare, accanto alle competenze tecniche, anche capacità sociali e relazionali" commenta il rettore Stefano Corgnati. "La collaborazione con Vol.To ETS rafforza il dialogo tra l’Ateneo e il Terzo Settore, valorizzando il contributo del volontariato nei processi di innovazione e trasferimento della conoscenza - aggiunge il direttore generale del Politecnico, Vincenzo Tedesco - In questo quadro, l’Ateneo conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative ad alto impatto sul territorio, favorendo la partecipazione attiva delle nuove generazioni e contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e sostenibile".