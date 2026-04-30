L’Anas taglia l’erba ad Osasco ma per ora solo nelle cuspidi

A Osasco ieri – mercoledì 29 aprile – gli operai dell’Anas hanno tagliato l’erba negli svicoli e nelle cuspidi: i punti di separazione tra due rami di carreggiata. Ma per le rotonde bisognerà aspettare a fine maggio o inizio giugno.

Solo lunedì un agricoltore esasperato dall’erba alta aveva provveduto di propria iniziativa a tagliarla su due rotonde della 589. Il giorno successivo il sindaco di Osasco, Adriano Miglio, aveva scritto all’Anas per sollecitare l’intervento ‘in quanto ormai non vi è più alcuna visibilità. L’erba copre i cartelli posti nell’anello rotatorio e quelli posti nelle cuspidi’.

L’Anas comunica che questa è una prima fase degli interventi che stanno interessando gli svincoli e le cuspidi con più erba lungo tutta la 589. Aggiunge inoltre che il taglio era già stato calendarizzato per questi giorni, in occasione di lavori analoghi su strade statali limitrofe. L’ente conferma che gli interventi di sfalcio dell’erba sulle rotonde avverranno però successivamente, tra la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno.