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Cronaca | 01 maggio 2026, 20:01

Tragedia nel Canavese: ciclista di 73 anni muore investito da un'auto

L'incidente intorno alle 17:40 a San Maurizio Canavese, niente da fare per il 118 di Azienda Zero intervenuto sul posto

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a San Martino Canavese. Intorno alle 17.40, un uomo di 73 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava sulla sua bicicletta ed è deceduto in seguito ai traumi riportati.

L'incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 63, all’angolo con via Bronzo. In seguito all'incidente, è intervenuto il 118 di Azienda Zero della Regione Piemonte ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo.

Il ciclista è deceduto sul luogo dell'incidente, poco dopo l'impatto. Al momento non è noto se siano rimasti feriti o meno l'autista o eventuali passeggeri dell'automobile.

redazione

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