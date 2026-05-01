Luserna San Giovanni: stop a semaforo e movieri sulla Sp 161

I lavori per il cantiere Terna nella zona del ponte di Bibiana hanno creato numerose code. Ma da ieri sera, semaforo e movieri sono spariti dalla Provinciale 161.

Poco dopo l'avvio dei lavori notturni alla rotonda del ponte di Bibiana erano partiti anche gli interventi sulla carreggiata sinistra scendendo a valle che hanno richiesto il traffico alternato, regolato da un impianto semaforico e da movieri.

Questa parte di interventi si è chiusa nella giornata di ieri, giovedì 30 aprile, mentre si prevede che il cantiere alla rotonda prosegua ancora.

“Martedì ci sarà un incontro per stabilire le tempistiche della riasfaltatura della Sp 161 e per una quindicina di giorni rimarrà ancora un buca recintata all'altezza della concessionaria Autopiù” conclude Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni.