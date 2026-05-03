Difende una cliente da molestie, ma viene aggredita e rapinata: arrestato un 40enne

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di quarant’anni, per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

È mattina quando personale dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio della volante del Commissariato di Borgo Po, interviene in via Stradella presso un’attività commerciale dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, il quarantenne in evidente stato di alterazione alcolica, si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, assumendo atteggiamenti molesti nei confronti di una cliente. La dipendente era intervenuta in sua difesa, ma era stata aggredita: nella circostanza le veniva sottratto il telefono cellulare, che il soggetto tentava di portare via.

La donna, con l’aiuto di alcuni presenti era infatti riuscita a raggiungere l’uomo che, per tentare la fuga, l’aveva colpita con un pugno al volto. Nonostante ciò, la vittima riusciva a recuperare il telefono e ad allertare le Forze dell’Ordine.

All’arrivo degli operatori, il soggetto si presentava in forte stato di agitazione e assumeva un atteggiamento aggressivo e minaccioso, opponendo resistenza e tentando di colpire gli agenti.

Per tali ragioni l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno”.