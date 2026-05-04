Freedom Flotilla, a Grugliasco una serata per parlare di Gaza e di chi si impegna per aiutare la popolazione palestinese

Gaza, le sue sofferenze, le azioni messe in atto dall'esercito dello Stato di Israele e le iniziative che dal mondo provano a portare sollievo alla popolazione. Tutto questo, in questi mesi, ha fatto rima con la Freedom Flotilla: l'operazione che dopo un primo tentativo nel Mar Mediterraneo proprio in questi giorni sta vivendo nuove repliche, pur senza troppa fortuna nell'esito finale, per portare aiuti via mare in Palestina.

Se ne parlerà l'8 maggio a Grugliasco, presso il circolo Nello Farina (via San Rocco 20) in occasione di un appuntamento organizzato da Anpi Grugliasco 68 martiri e Freedom Flotilla Torino. La serata, dal titolo "Buon Vento, Freedom Flotilla" vedrà l'intervento di medici, educatori e infermieri che hanno navigato verso Gaza lo scorso anno. Sarà presente anche l'europarlamentare Benedetta Scuderi e sarà presentato il progetto "100 porti 100 città", per la raccolta fondi 2026.



A moderare la serata saranno Paolo Paccò, giornalista ed Emanuela Guarino, della Freedom Flotilla Torino.

Si inizia alle 20, mentre dalle 22 ci sarà lo spettacolo della Ondadance Live disco band per raccogliere fondi e con letture di Fabrizio Frosina.