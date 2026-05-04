Al circolo culturale va in scena la presentazione di “Rime dal Longano”

La presidente del Gruppo Manonellamano, Caterina Mastroeni, sarà protagonista sabato 9 maggio 2026 alle ore 17 presso il circolo culturale ricreativo (Via Andrea Cesalpino 11/A), in occasione della presentazione della raccolta poetica “Rime dal Longano - Frammenti di un passato dimenticato”.

L’opera, firmata dal professor Sebastiano Bucolo e dal professor Pietro Maiorana, rappresenta un viaggio intenso tra memoria, identità e tradizione. L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale portato avanti con impegno da Caterina Mastroeni, da sempre attenta alla valorizzazione della poesia e delle espressioni artistiche.

“Credo profondamente che la poesia sia un ponte tra passato e presente, capace di unire le persone attraverso le emozioni e la memoria.” La presentazione sarà moderata da Alessia Sanavio, con interpretazioni a cura di Vita Respina. Momento musicale con: - Mariangela Quinci (canto) - Martina Masin (violino) - Franco Zupardi (chitarra) - Maria Angela Seardo e Giorgio Seardo Lo Presti (fisarmonica) - Sergio Lusiano (pianoforte)

Informazioni evento

Data: Sabato 9 maggio 2026 ore 17

Luogo: Circolo Culturale Ricreativo Via Andrea Cesalpino 11/A – Torino