“J&J” torna in scena al Teatro Perempruner con la compagnia Pappagalli in Trappola

La rassegna teatrale Scena Corsara torna al Teatro Perempruner di Grugliasco venerdì 8 maggio alle 21, portando sul palco “J&J”, lo spettacolo della compagnia torinese indipendente Pappagalli in Trappola. Un lavoro intenso che indaga le dinamiche dell’amore tossico, delle relazioni sbilanciate e delle emozioni che travolgono i due protagonisti, Jack e Jill, le cui iniziali danno il titolo alla pièce.

Un amore che oscilla tra gioco e pericolo

Diretti da Ludovica Aprile, gli attori Elisa Gandolfi e Paolo Malgioglio interpretano una coppia intrappolata in un legame fatto di contraddizioni, dove l’amore diventa una giostra continua tra infantilismo e rischio. Per Jack e Jill non esiste un luogo stabile: ogni spazio è provvisorio, ogni incontro è una corsa contro un tempo che non aspetta. Vivono in un loop di ritardi e rincorse, come se cercassero acqua in cima a una collina, senza mai raggiungerla davvero.

I due personaggi sono descritti come “fogli bianchi, specchio e contrario”, portatori insieme del seme e delle spoglie dell’amore. Lo spettacolo solleva domande profonde: l’amore ha uno spazio? Esiste un tempo e un luogo quando ci amiamo?

Un percorso già applaudito

“J&J” ha debuttato a Torino nel 2022, per poi essere ospitato anche a Cuneo e Cherasco, riscuotendo apprezzamenti per la sua capacità di raccontare con delicatezza e crudezza le sfumature delle relazioni umane.

Info

I biglietti sono disponibili:

Online al link: https://shorturl.at/y32Oz