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Ultim'ora | 04 maggio 2026, 17:58

Cremonese-Lazio 1-2, Noslin in extremis porta Sarri all'ottavo posto

Cremonese-Lazio 1-2, Noslin in extremis porta Sarri all'ottavo posto

(Adnkronos) -

Vince in extremis la Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti hanno battuto la Cremonese 2-1 allo Zini nella 35esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Bonazzoli al 29', di Isaksen al 53' e di Noslin al 92'. Con questi tre punti la squadra di Sarri sale a 51, superando il Bologna in classifica e prendendosi l'ottavo posto in classifica, a -4 dall'Atalanta settima. Quella di Giampaolo invece rimane a quota 28, restando al terzultimo posto a -3 dal Lecce. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà l'Inter all'Olimpico, nell'antipasto della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio, mentre la Cremonese ospiterà il Pisa. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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