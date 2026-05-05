Il Primo Liceo Artistico protagonista ai Musei Reali con Polimnia

La scuola come luogo di creatività, cultura e collaborazione con le grandi istituzioni del territorio.

Si avviano alla conclusione le due giornate del progetto “Polimnia – coltivare/insieme/le arti”, che hanno visto le studentesse e gli studenti del Primo Liceo Artistico Statale di via Carcano, protagonisti di performance di danza, mostre e iniziative artistiche ospitate dai Musei Reali di Torino e dal Teatro Regio di Torino.

Il progetto ha intrecciato arti figurative, danza, scenografia, grafica e linguaggi multimediali, valorizzando il patrimonio culturale della città e dimostrando la capacità della scuola di costruire occasioni concrete di crescita, espressione e partecipazione per le nuove generazioni.

Performance, mostre, locandine, installazioni e contenuti multimediali hanno raccontato il lavoro corale di ragazze e ragazzi che, attraverso l’arte, hanno saputo creare legami tra formazione, cultura e territorio, in un percorso condiviso con docenti e istituzioni culturali.

“Complimenti al Primo Liceo Artistico di Torino, alle studentesse, agli studenti e ai docenti coinvolti nel progetto per questo importante percorso realizzato nell’ambito del Piano Triennale delle Arti 2026” commenta la consigliera metropolitana delegata all’Istruzione, Caterina Greco.



