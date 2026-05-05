Dal parco Ruffini al Braccini, i vandali mettono ko i campi da calcio e basket

Dal parco Ruffini al Braccini, i vandali mettono ko le attrezzature sportive nelle aree verdi di Torino, costringendo la Città a correre ai ripari perché nonostante le migliaia di euro spese gli impianti risultano inutilizzabili.

"Problemi di sicurezza"

La situazione più paradossale è quella del parco Ruffini, dove i cinque campi da calcio sono senza porte, di cui due appena inaugurati e subito resi inservibili. Le strutture da calcio dell'area verde di San Paolo, inizialmente installate in modo certificato ed omologato, sono state rimosse per problemi di sicurezza "a causa di un possibile/probabile uso non corretto".

A chiarirlo l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, rispondendo ad una nuova interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. E per consentire ai calciatori amatoriali di tornare a giocare il Comune ha previsto l'installazione nel Blocco A di "quattro porte antivandalismo, reperendo i fondi nell'ambito della manutenzione ordinaria 2026".

"Le porte sono attualmente in fase di fornitura - ha chiarito - ed è ipotizzabile la posa delle stesse a giugno". Le medesime struttura antivandalo verranno installate anche nei campi da calcio in erba sintetica del blocco B: in quest'ultimo caso però manca ancora un cronoprogramma per la sostituzione.

Manca il canestro al Braccini

A questo si aggiunge il parco Braccini: a sette mesi dalle prime rassicurazioni, il canestro non è ancora stato sistemato. "Nel pieno della stagione estiva, - ha incalzato Firrao - è un punto di riferimento per i cestisti torinesi: deve essere funzionante". Parole a cui ha replicato Carretta: "La posa della nuova struttura, così come del tabellone, anche in questo caso dovrebbe essere fatta entro il mese di giugno".