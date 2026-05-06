Sparano petardi e incendiano auto e bidoni, la 7: “Senza agenti, zone rosse flop”

Forse volevano solo divertirsi a sparare due petardi, forse volevano lanciare il solito messaggio (l’arrivo della droga), sta di fatto che il risultato non è stato dei migliori: bidoni incendiati e un’auto danneggiata dalle fiamme.

E’ quanto successo nella notte in piazza Alimonda, nel quartiere Aurora, dove ignoti hanno lasciato grossi botti ad altezza uomo, spaventando i residenti del quartiere. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ma quel che resta, poche ore dopo, sono rabbia e frustrazione.

Accuse riprese dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ha puntato il dito contro la poca disponibilità di agenti in città. “Piazza Alimonda rientra tra le zone rosse in cui maggiormente si intensificano i controlli - ha spiegato Deri -. Abbiamo già richiesto di acquisire le immagini della telecamera presenti per individuare i responsabili. Il problema è che il numero degli agenti a disposizione è insufficiente per effettuate controlli costanti e non saltuari. A Torino mancano oltre 200 agenti di polizia e all'orizzonte non sono previsti aumenti degli organici”.