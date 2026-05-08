Taglio del nastro per il nuovo giardino Giorgio Amendola, nuovo spazio di comunità in Barriera

Sarà inaugurato oggi alle 18, in via Tollegno 52 a Torino, il nuovo giardino pubblico Giorgio Amendola. Un intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla cittadinanza uno spazio condiviso e partecipato, a disposizione dei residenti di Barriera di Milano e non solo.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Ri-creiamo: il giardino che vorrei”, tra quelli selezionati dalla Città di Torino attraverso l’avviso ImpatTo, misura di innovazione sociale finanziata dal PN Metro Plus. È stata poi sviluppata tramite un Patto di Collaborazione con la Città di Torino e la Circoscrizione 6, con il supporto scientifico del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Il processo, avviato in uno dei quartieri con la più alta concentrazione di edilizia popolare, è stato costruito insieme ai residenti, che continueranno a essere protagonisti nella vita e nelle attività del giardino.

Il progetto, con capofila la Fondazione Giorgio Amendola ETS, è realizzato in partenariato con Associazione Gomboc, Panafricando APS, Spazio MOV ART e Panacea Social Farm S.C.S.

Un giardino "neuroestetico" e partecipato

Il giardino di comunità si basa sui principi della neuroestetica, la branca delle neuroscienze che studia le basi biologiche dell’esperienza estetica, analizzando come il cervello elabora bellezza, arte e creatività. Il progetto si avvale del supporto del gruppo di ricerca sulla neuroestetica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e dell’Accademia di Belle Arti, oltre alla collaborazione dello Studio Neò Natura su misura. È stato inoltre sviluppato attraverso un ampio percorso di ascolto della cittadinanza, con 300 questionari raccolti e una coprogettazione con la Città di Torino e l’Ufficio Beni comuni.

"L’inaugurazione del giardino della Fondazione Amendola è un traguardo prezioso, raggiunto anche grazie al bando ImpatTo" ricorda l’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta. "Uno spazio che si trasforma, diventa un luogo di incontro e di servizi essenziali, offrendo un esempio virtuoso di come il partenariato tra la Fondazione e realtà come Gomboc, Panafricando, Mov Art e Panacea generi un impatto concreto sulla comunità. Ispirandosi ai principi di bellezza e sostenibilità del New European Bauhaus, il progetto mette al centro il benessere delle persone, trasformando un’area precedentemente poco utilizzata in un luogo di aggregazione".

"Il nuovo giardino è un esempio riuscito di come recuperare gli spazi a Torino pensando davvero a chi li abita" sottolinea l’assessora alla Rigenerazione Urbana Carlotta Salerno. "L’intervento di riqualificazione restituisce alla città un luogo accessibile e multifunzionale, il Patto di collaborazione permetterà a quello stesso spazio di rispondere ai bisogni quotidiani del quartiere, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuove opportunità di condivisione. Non è solo un’area verde, ma uno spazio con diversi servizi, dal wifi gratuito a postazioni per lo studio o il lavoro all’aperto, pensato appositamente per ampliare l’offerta di servizi ed aprirsi al territorio".

"Questa inaugurazione è solo l’inizio di un’intensa attività da parte della Fondazione e dei partner del progetto" sottolinea Domenico Cerabona, direttore della Fondazione Amendola. "Già dal mese in corso prenderà il via un fitto programma di iniziative, appuntamenti, spettacoli dal vivo e attività culturali".