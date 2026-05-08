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Attualità | 08 maggio 2026, 10:04

Taglio del nastro per il nuovo giardino Giorgio Amendola, nuovo spazio di comunità in Barriera

Appuntamento alle 18 in via Tollegno 52

Sarà inaugurato oggi alle 18, in via Tollegno 52 a Torino, il nuovo giardino pubblico Giorgio Amendola. Un intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla cittadinanza uno spazio condiviso e partecipato, a disposizione dei residenti di Barriera di Milano e non solo.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Ri-creiamo: il giardino che vorrei”, tra quelli selezionati dalla Città di Torino attraverso l’avviso ImpatTo, misura di innovazione sociale finanziata dal PN Metro Plus. È stata poi sviluppata tramite un Patto di Collaborazione con la Città di Torino e la Circoscrizione 6, con il supporto scientifico del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Il processo, avviato in uno dei quartieri con la più alta concentrazione di edilizia popolare, è stato costruito insieme ai residenti, che continueranno a essere protagonisti nella vita e nelle attività del giardino.

Il progetto, con capofila la Fondazione Giorgio Amendola ETS, è realizzato in partenariato con Associazione Gomboc, Panafricando APS, Spazio MOV ART e Panacea Social Farm S.C.S. 

Un giardino "neuroestetico" e partecipato

Il giardino di comunità si basa sui principi della neuroestetica, la branca delle neuroscienze che studia le basi biologiche dell’esperienza estetica, analizzando come il cervello elabora bellezza, arte e creatività. Il progetto si avvale del supporto del gruppo di ricerca sulla neuroestetica del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e dell’Accademia di Belle Arti, oltre alla collaborazione dello Studio Neò Natura su misura. È stato inoltre sviluppato attraverso un ampio percorso di ascolto della cittadinanza, con 300 questionari raccolti e una coprogettazione con la Città di Torino e l’Ufficio Beni comuni.

"L’inaugurazione del giardino della Fondazione Amendola è un traguardo prezioso, raggiunto anche grazie al bando ImpatTo" ricorda l’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta. "Uno spazio che si trasforma, diventa un luogo di incontro e di servizi essenziali, offrendo un esempio virtuoso di come il partenariato tra la Fondazione e realtà come Gomboc, Panafricando, Mov Art e Panacea generi un impatto concreto sulla comunità. Ispirandosi ai principi di bellezza e sostenibilità del New European Bauhaus, il progetto mette al centro il benessere delle persone, trasformando un’area precedentemente poco utilizzata in un luogo di aggregazione".

"Il nuovo giardino è un esempio riuscito di come recuperare gli spazi a Torino pensando davvero a chi li abita" sottolinea l’assessora alla Rigenerazione Urbana Carlotta Salerno. "L’intervento di riqualificazione restituisce alla città un luogo accessibile e multifunzionale, il Patto di collaborazione permetterà a quello stesso spazio di rispondere ai bisogni quotidiani del quartiere, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuove opportunità di condivisione. Non è solo un’area verde, ma uno spazio con diversi servizi, dal wifi gratuito a postazioni per lo studio o il lavoro all’aperto, pensato appositamente per ampliare l’offerta di servizi ed aprirsi al territorio".

"Questa inaugurazione è solo l’inizio di un’intensa attività da parte della Fondazione e dei partner del progetto" sottolinea Domenico Cerabona, direttore della Fondazione Amendola. "Già dal mese in corso prenderà il via un fitto programma di iniziative, appuntamenti, spettacoli dal vivo e attività culturali".

redazione

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