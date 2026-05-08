22enne travolta da un'auto sul ciglio della strada, la rabbia dei parenti: “Strada buia e senza marciapiedi"

Una ragazza di 22 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17.45, in strada del Villaretto, all’altezza dell’ingresso del centro cinofilo Duca. La giovane stava camminando sul margine destro della carreggiata per raggiungere il proprio posto di lavoro in un autogrill della zona quando è stata colpita da un’auto in transito.

L’impatto è stato violento: la ragazza è stata sbalzata a diversi metri di distanza, circa 7-8 secondo la prima ricostruzione. Rimasta cosciente a terra, ha avuto la prontezza di contattare la sorella che è accorsa sul posto insieme ad alcuni passanti, mentre nel frattempo venivano allertati i soccorsi.

Il trasferimento in ospedale

La giovane è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è rimasta in osservazione per circa 24 ore. La diagnosi parla di uno schiacciamento della milza e di una prognosi di circa trenta giorni. In queste ore è prevista la dimissione.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del veicolo si sarebbe inizialmente fermato dopo l’urto, salvo poi allontanarsi. L’auto coinvolta sarebbe (il condizionale è d'obbligo) una Audi. La ragazza, ancora sotto shock, avrebbe chiesto all’automobilista di restare sul posto, senza ottenere risposta. La Polizia municipale sta acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona per risalire al veicolo e al conducente.

La rabbia dei parenti

La famiglia della giovane ha annunciato l’intenzione di presentare querela contro ignoti. Il cognato della vittima ha inoltre denunciato le condizioni della strada, definendola pericolosa e priva di adeguate condizioni di sicurezza, in particolare per pedoni, ciclisti e utenti di monopattini. “Chiederemo conto anche al Comune - racconta il signor Luciano B. - perché questa strada è completamente buia e non c’è nemmeno un marciapiede degno di questo nome". E se è vero che l'incidente è avvenuto di giorno, va anche considerato che di notte camminare a bordo strada può essere - per chiunque - un terno al lotto.

Sulla vicenda intervengono anche il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, e la consigliera di Fratelli d’Italia, Roberta Braiato, che da tempo segnalano la criticità del tratto. “Sono anni che i residenti denunciano la pericolosità della zona - sottolineano -. L’area è completamente priva di illuminazione e di messa in sicurezza per chi si muove a piedi o in bicicletta. Non basta rifare il manto stradale, serve un intervento strutturale perché un incidente era solo questione di tempo”.

Strada del Villaretto viene indicata come un’arteria già segnalata per la sua pericolosità, soprattutto nelle ore serali e notturne, dove la scarsa visibilità e l’assenza di infrastrutture dedicate aumentano il rischio per gli utenti deboli della strada. Di recente, Fondazione Crt, ha eseguito dei lavori di messa in sicurezza. Ma il cantiere ha riguardato solo la manutenzione della carreggiata.