Borgolibri 2026 torna a Borgofranco d’Ivrea: tre giorni di letteratura e cultura

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, il Salone Choc di Borgofranco d’Ivrea (To) torna a trasformarsi nella capitale della cultura locale con la sesta edizione del Festival Letterario “Borgolibri”.

La rassegna, patrocinata dal Comune, da CNA Editoria Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, celebra il talento degli autori del Canavese e della Valle d’Aosta. Questa nuova edizione del Festival si conferma un appuntamento di rilievo regionale coinvolgendo la vicina Valle d’Aosta, capace di attrarre l'attenzione dei media e di generare un indotto positivo per il territorio. Il calendario di incontri si aprirà venerdì 29 maggio alle 16.30. Tra i protagonisti delle tre giornate figurano autori come Antonio Albace, Silvia Bardesono, Massimo De Muro, Isabella Rosa Pivot e Danilo Alberto.

Oltre alle presentazioni letterarie, il Festival offre un’esperienza multidisciplinare: dal "Mercatino del libro" usato e d'antiquariato, aperto per l'intera durata della manifestazione, all’esposizione scientifica “Small size - I cristalli del Monte Bianco”. Grande spazio sarà dedicato alle arti performative. Sabato 30 maggio, alle 20.45, il maestro Oreste Valente incanterà il pubblico con lo spettacolo “Il Dante della Pace”. La chiusura di domenica 31 maggio sarà invece affidata alla Compagnia “Voci nel Frutteto - Macedonie d’Arte” con la suggestiva messa in scena de “La notte delle leggende”.