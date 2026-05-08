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Eventi | 08 maggio 2026, 18:30

Le masche si prendono Frossasco, per una settimana di Green Fest

In programma convegni, mostre, escursioni dal 9 al 17 maggio

Le masche si prendono Frossasco, per una settimana di Green Fest

Chi sono le masche? Semplici donne, con un grande conoscenza della natura e dei suoi segreti medicinali, che vivevano al di fuori della società, e che purtroppo per questo spesso venivano perseguitate come streghe. 

Figure storiche che sono diventate mito e leggenda e a cui si ispira il nuovo programma della sesta edizione di Frossasco Green Fest - FroG2026 organizzato da Legambiente Circolo Pinerolo e Gruppo Progetto FroG. Il tema di quest'anno parla infatti di Donne e Natura, come nello stile più autentico di FroG. Un racconto che si dipanerà fra storia, folklore, superstizioni e medicina popolare

“Abbiamo immaginato di spostare l’attenzione da un aspetto puramente ambientale a uno sociale - spiega Massimiliano Motta -. Tenendo presente che esiste una traduzione folcloristica sulle masche, diffusa in tutta in Europa e in Piemonte. A Frossasco e in val Noce, tuttavia non esiste una tradizione di masche vere e proprie ma racconteremo quelle diffuse nei territori limitrofi”. 

Il programma si svilupperà dal 9 al 17 maggio e prevederà conferenze, una mostra, ma anche un mercatino, letture e giochi bimbi, una serata letteraria e un’escursione magica con merenda naturale.  

Chiara Gallo

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