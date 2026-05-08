Tra vintage e debutti: la sfilata dei trattori di Luserna San Giovanni premia tutte le età

Erano 51 i trattori che nella mattinata di venerdì 1° maggio hanno sfilato lungo la strada Panoramica e nel centro di Luserna San Giovanni. La seconda edizione del raduno trattoristico è stata organizzata dall’associazione allevatori Fiera dei Santi in occasione della tradizionale fiera del 1° maggio.

Nella palestra degli impianti sportivi di via Airali, dove si è svolto il pranzo degli allevatori, sono stati premiati alcuni dei trattoristi che hanno partecipato all’evento. Il conducente più giovane – di appena 18 anni – ad aver ritirato il premio è Alex Gamba mentre il più anziano il sessantanovenne Livio Barale. Il trattore più vecchio premiato è quello di Yuri Avondet, un Lesa del 1963. Gianni Maino invece è stato premiato per aver portato il mezzo più nuovo: un Same Dorado acquistato solo qualche giorno prima. Mauro Miegge ha vinto nella categoria dei trattori più agghindati mentre il perosino Gianni Bertalotto nella categoria di quelli arrivati da più lontano.