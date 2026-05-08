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Eventi | 08 maggio 2026, 16:40

Tra vintage e debutti: la sfilata dei trattori di Luserna San Giovanni premia tutte le età

Dal Lesa del 1963 al Same appena acquistato, tutti i vincitori della seconda edizione. Riconoscimenti anche per addobbi e provenienza

Tra vintage e debutti: la sfilata dei trattori di Luserna San Giovanni premia tutte le età

Erano 51 i trattori che nella mattinata di venerdì 1° maggio hanno sfilato lungo la strada Panoramica e nel centro di Luserna San Giovanni. La seconda edizione del raduno trattoristico è stata organizzata dall’associazione allevatori Fiera dei Santi in occasione della tradizionale fiera del 1° maggio.

Nella palestra degli impianti sportivi di via Airali, dove si è svolto il pranzo degli allevatori, sono stati premiati alcuni dei trattoristi che hanno partecipato all’evento. Il conducente più giovane – di appena 18 anni – ad aver ritirato il premio è Alex Gamba mentre il più anziano il sessantanovenne Livio Barale. Il trattore più vecchio premiato è quello di Yuri Avondet, un Lesa del 1963. Gianni Maino invece è stato premiato per aver portato il mezzo più nuovo: un Same Dorado acquistato solo qualche giorno prima. Mauro Miegge ha vinto nella categoria dei trattori più agghindati mentre il perosino Gianni Bertalotto nella categoria di quelli arrivati da più lontano.

Elisa Rollino

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