Un soggiorno in montagna e il cicloviaggio con destinazione Udine raccontati nei cortometraggi di Cip a Torre Pellice

‘Supereroi’ e ‘Una Flottilla di bici’ sono i titoli di due corti realizzati da Cip - Cinema Inclusione Partecipazione partendo da esperienze vissute dall’associazione e che verranno proiettati nell’ambito della rassegna ‘InTANTO Cinema’, organizzata dal Circolo Fa+ in collaborazione con il Comune di Torre Pellice e altre associazioni.

L’appuntamento per ‘I corti di CIP’ è domani, sabato 9 maggio, alle 20,45, al Teatro del Forte di Torre Pellice. La serata inizierà con ‘Supereroi’, della durata 20 minuti, l’ultimo cortometraggio dall’associazione Cip: è la storia di un soggiorno in montagna, in tenda, al rifugio Barbara. “C’è la relazione tra una disabilità sensoriale di una persona non vedente e la disabilità di persone affette dalla sindrome di Down. Vicendevolmente, in modo ‘supereroico’, si aiutano, con gli occhi dell’uno e le competenze dell’altro”, spiega Marco Ramotti, referente ‘Cip – Cinema Inclusione e Partecipazione’.

Seguirà un altro cortometraggio di Cip, ‘Una Flottilla di bici’, della durata di 8 minuti. Viene raccontato il cicloviaggio ‘PedaliAMO per Gaza’ intrapreso lo scorso ottobre, da Torre Pellice a Udine, in sette tappe, per manifestare solidarietà al popolo palestinese e alla prima spedizione della Flottilla in occasione della partita di calcio Italia-Israele.

In ottica di inclusione e di partecipazione condivisa, verranno proiettati due cortometraggi di associazioni amiche e partner di CIP: ‘Handifilm festival Rabat’ porterà ‘The fish and I’, film iraniano della durata di 3 minuti, vincitore di una passata edizione dell’Handifilm festival di Rabat; ‘Nazra GazaFilmFestival’ proporrà ‘Vibration from Gaza’, film della durata di 16 minuti, un racconto della guerra e dell’occupazione in Palestina, attraverso i racconti di bambine e bambini sordi di Gaza.

Concluderà la serata un breve video, quasi una diretta da Gaza, realizzato con la testimonianza di Hamoud, un adolescente con il quale alcuni soci di Cip stanno tenendo un contatto di sostegno e solidarietà.

L’ingresso all’evento sarà libero.