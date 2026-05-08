Valle di Susa protagonista al Salone del Libro 2026 con 16 appuntamenti culturali

Come ormai da tradizione il Sistema Bibliotecario Valsusa e l’Unione Montana Valle Susa saranno presenti alla XXXVIII edizione del Salone del Libro di Torino che, quest’anno, prende il nome dall’opera “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante.

Cinque giornate intense, fatte di letture, cultura e dialogo con le autrici e gli autori del territorio valsusino. Tra il 14 e il 18 maggio saranno 16 i diversi appuntamenti che renderanno vivo lo spazio espositivo dell’Unione Montana Valle Susa - Sistema Bibliotecario Valsusa, situato nel padiglione OVAL stand W170-X169.

"Il nostro programma, ispirandosi all’opera di Elsa Morante “Il mondo salvato dai ragazzini” che definisce il tema del Salone di quest’anno, si aprirà proprio con i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole superiori – ha dichiarato Elisabetta Serra, assessora al Sistema Bibliotecario Valsusa -. La presenza dei più giovani mi fa felice, non solo come assessora al Sistema, ma anche e soprattutto come assessora all’istruzione: non è un segreto, ripongo molta fiducia nei giovani e nei giovanissimi. Nella nostra postazione ci saranno molte presentazioni e numerosi eventi legati al turismo del nostro territorio, ogni giorno la DMO Valsusa Turismo proporrà approfondimenti dedicati alla Ciclovia e alla Via Francigena e agli eventi correlati per la promozione del territorio".

Ad aprire il programma, giovedì 14 maggio, saranno i ragazzi e le ragazze dell’IIS Enzo Ferrari di Susa, protagonisti con un appuntamento dedicato alla robotica educativa. Gli studenti e le studentesse torneranno anche giovedì 15 e lunedì 18 maggio, insieme al Liceo Norberto Rosa, con gli incontri letterari.

Accanto al protagonismo delle nuove generazioni, il programma ospiterà numerosi autori e autrici, con incontri che attraverseranno narrativa, storia, memoria, clima e identità territoriale. Tra gli appuntamenti in calendario troviamo, in previsione per venerdì 15 maggio, Germano Bellicardi che, alle 15, presenterà il volume n. 64 di Segusium “Ricordi fotografici valsusini”, con la partecipazione di Valter Giuliano e Daniel Martinez. A seguire, alle 16, Debora Paschero e Stefano Giacobbe presenteranno “Oltre la strada - Scopri la Valle di Susa”, un incontro a cura di SITAF. Alle 17, moderato dal vice presidente dell’Unione Montana Valle Susa Andrea Archinà e da Francesco Sabatini, l’autore e fotografo Gabriele Scapola presenterà la sua opera “La fatica non fa rumore”. A chiusura della giornata, dalle 18, la presentazione della rivista “Libere di viaggiare”.

Sabato 16 maggio la programmazione partirà alle 11 con “Le ombre di Atheris” di Alessandro Cane, in dialogo con Elisa Osella Bon. Alle 12 il Museo Laboratorio di Vaie presenterà “Storie dalla Preistoria”, un viaggio alla scoperta dell’intreccio profondo con la natura delle comunità del Neolitico alpino, percorsi di scoperta, sperimentazione e inclusione, durante il quale interverranno Stefania Padovan, Gabriella Monzeglio, Marta Ginanneschi, oltre al sindaco di Vaie Enzo Merini e all’assessora alla cultura di Vaie Elisabetta Serra. Nel pomeriggio, alle 15, Giovanni Tesio presenterà “Cento per cento. Cento titoli per cento anni di letteratura (1900-2000)”, seguirà Gianni Oliva alle 16 con “La prima guerra civile” e, dalle 17, Luca Mercalli presenterà i libri “Salire in montagna”, “Breve storia del clima” e “Duemila anni di clima in Val di Susa”.

Domenica 17 maggio partenza al femminile con Bruna Bertolo e il suo “Donne protagoniste”, in un incontro moderato da Nino Boeti presidente ANPI provinciale e Clara Bertolo, assessora alla Cultura, alla Costituzione e all’Antifascismo del comune di Collegno. Dalle ore 15 focus sul turismo con “Almese e Caselette: nuovi dati e nuove progettualità per le ville romane”, una conferenza a cura di Giovanni D’Alessandro con la partecipazione delle dottoresse Stefania Ratto e Deborah Rocchietti della SABAP-TO. In dialogo con Barbara Magni, alle 17 Mauro Russo presenterà invece “Chiara è la luce di dicembre”.

A chiusura del Salone, lunedì 18 maggio, un nuovo appuntamento con i ragazzi e le ragazze del Liceo Norberto Rosa e la presentazione de “Il mistero di casa Bimma” di Luca Giai.

L’edizione 2026 conferma il percorso di crescita del Sistema Bibliotecario Valsusa al Salone del Libro, una presenza che, negli anni, è diventata un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio e per il lavoro quotidiano delle biblioteche, delle istituzioni, delle volontarie e dei volontari che ne rendono possibile l’attività.