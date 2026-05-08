Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Le sbeffeggiature di Marte pongono dinanzi a dei bivi, delle paure immotivate o il timore di non riuscire a far funzionare certe faccende come vorreste… Non demoralizzatevi: il sole tornerà a sorgere e con esso tante preoccupazioni, pian piano, scemeranno… Lasciate soltanto passare questo periodo così contorto e poi tirerete ampie boccate di ossigeno! Vi verrà fatta una proposta: riflettete prima di accettare… Contatti con medici o avvocati. Sorpresa domenicale.

TORO: Se le fondamenta su cui avete edificato una storia o un prospetto sono solide non avrete di che temere… anzi… canterete da gallo sedendovi sulla comoda poltrona della ragione. In caso contrario vedrete crollare degli ideali troppo effimeri per reggere alla nuda e cruda realtà. Spesso vi sentirete spossati: una cura ricostituente o un diletto consentirà di recuperare vitalità. Discordie con uno dalla crapa durissima. Compleanno da solennizzare degnamente.

GEMELLI: Nel biasimare o idealizzare sormontate le apparenze: non sempre la gente è ciò che sembra, anzi… spesso indossa fittizie armature per celare debolezze e fragilità ma, se veramente feriti nella dignità, smettetela di giustificarne gli artefici: lasciateli cuocere nel loro brodo affinché maturino e… si arrangino… Commercianti ed imprenditori si guardino da chi, già antecedentemente, aveva teso trappole! Cosette da rimodernare nell’habitat. Domenica allegrotta.

CANCRO: Accettate con grinta le sfide del destino e sarete ampiamente ripagati… Le grandi svolte dipenderanno sia dalla vostra volontà che da una sorte pronta ad arridere a chi saprà rimuovere ciò che angustia a favore di incipienti rinnovamenti. Il senso umanitario andrà esteso a disagiati, vecchietti e sofferenti. Faccende da chiarire con una donna. Sconsigliati spostamenti in caso di maltempo. Piacevole serata in compagnia di gente briosa. Novità da figlioli.

LEONE: Incrociate le dita e auspicatevi di riuscire in un obiettivo difficoltoso ma non impossibile… La settimana annovererà una marea di problemi poi, uno squarcio di luce irromperà nel consueto tran tran riattizzando la fiamma di desideri destinati ad avverarsi! Pasticci correlati a scartoffie, computer, bollette, polizze o quattrini. Birichinate da appartenenti al sesso opposto… Chiamata preannunciante qualcosa di importante. Domenica bizzarra.

VERGINE: Tira aria di innovazione sulla rotta delle imminenti prospettive… Non adagiatevi quindi in una posizione di stallo ma, oltre dare il meglio di voi stessi, contate su appoggi esterni atti a spingere verso un assodato successo. Ciononostante vi inalbererete causa la faccia tosta di un tipo egoista oppure resterete male a seguito di una rispostaccia… In ambito operativo o domestico fatevi rispettare! Acquisti di discreta rilevanza: attenti a non prosciugare il conto…

BILANCIA: Quanta stupidità, invidia e cattiveria riscontrerete nel prossimo, compreso chi, palesemente o involontariamente, ferirà il vostro animo ma… accovacciatevi sulla riva ed aspettate perché entro l’estate le rivincite esorbiteranno! Possenti irresolutezze sfioreranno il mondo degli affetti di maschietti infatuati di più donzelle… Qualche nativo invece si imbatterà in situazioni talmente assurde dal restare di baccalà. Rogne da acqua o elettrodomestici.

SCORPIONE: Siete più cocciuti di un mulo ma, avendo già preso degli abbagli, dovrete ricredervi su chi, in fatto di competenza, ne sapeva più di voi… Oltretutto qualcuno creduto sincero, leale e fidato, mostrando il vero volto, vi lascerà piuttosto amareggiati. Amica o collega a cui dare delle dritte o consolare. Incavolature in ambito privato o professionale. Riuscita in un intento e femmina a cui cantarle chiare. Fegato, schiena, basso ventre e metabolismo capricciosi.

SAGITTARIO: Se non godete di forma perfetta mollate il tiro limitando strapazzi, curando l’alimentazione e frequentando gente ilare in quanto l’ascoltare costantemente le nenie di chi si atteggia vittima ha il potere di estenuarvi! Se il “piatto piange” provate a riempirlo mettendo al Lotto i dati di nascita del più vecchio e del più giovane della famiglia. Aggeggi che, spaccandosi, richiederanno una sostituzione… Incontri diletti o ritrovi nel week end.

CAPRICORNO: Pari ad una calamita attirerete situazioni e persone talmente strampalate ed illogiche dal non saper se prenderle sul serio o meno… Qualcheduno sta altresì cercando di farsi i fatti vostri: frenatelo prima che denigri o spettegoli… Una manifestazione o ricorrenza andrà programmata nei minimi particolari affinché dia i risultati sperati. Paturnie tra lunedì e giovedì. Adiacenze con saputelli ignorantelli… Affare che sfuma o ritarda. Abbuffate a prova di colesterolo.

ACQUARIO: Indipendentemente dai favoritismi elargiti dall’ultimo quarto di Luna apparirete nervosi, inquieti, stressati, reagendo malamente ad ogni provocazione… Non abbattetevi: tante sorpresine vi attendono nell’arena della vita dove, tra uno scalpitio e l’altro, ve la caverete egregiamente…Oltretutto, pur vedendo un nodo tornare al pettinino, dovrete preventivare un’arrabbiatura, un enigma e un cruccio. Un omaggio o riconoscimento vi emozionerà o sorprenderà.

PESCI: La fase di ristagno non è conclusa e, a livello cosciente od inconscio, state aspettando una spintarella da stelline così smunte e svogliate dal non darvi una mano nello sbloccare ciò che maggiormente sta a cuore… Ma prestissimo, uscendo dal torpore, si affaccenderanno per aprire ampi varchi di sereno sulla via delle speranze (due esaudite). Intanto accontentatevi di una chiamata inattesa, un sospiro di sollievo e una eclatante novità. Week end trastullante.

Dipingete i vostri sogni sulla tela del cielo e firmateli con la luce delle stelle…