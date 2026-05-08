Causa maltempo rinviata al 31 maggio “Corso Belgio in bancarella”

Causa meteo avverso è stata rinviata a domenica 31 maggio la nuova edizione di “Corso Belgio in bancarella”, l’iniziativa che trasformerà il tratto compreso tra corso Tortona e Lungo Po Antonelli in un grande spazio pedonale dedicato allo shopping e alla vita di quartiere.

L’evento, che dalle 9 alle 19 chiuderà la strada al traffico, è pensato per animare Vanchiglietta con bancarelle, negozi aperti, prodotti tipici e proposte di artigianato locale. Una giornata rivolta a famiglie, residenti e visitatori, con momenti di animazione e attività per tutte le età.

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare il commercio di prossimità e favorire la fruizione dello spazio urbano in chiave pedonale, creando un’occasione di incontro e socialità tra cittadini e attività del territorio.

Il rinvio non cambia la natura dell’iniziativa, che conferma la volontà di trasformare corso Belgio in un grande viale a misura di persona, tra shopping all’aperto, passeggiate lungo il Po e iniziative dedicate alla vita di quartiere.