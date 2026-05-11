Gaza, guerre e giornalisti nel mirino: la battaglia arriva a Torino

"Quando uccidiamo i giornalisti uccidiamo anche la possibilità di vedere il mondo". È attorno a questo messaggio che prende forma la mozione, presentata a Palazzo Civico, dedicata alla Giornata mondiale per la libertà di stampa, un atto che punta a tenere viva la memoria dei giornalisti uccisi nei conflitti e nei contesti di repressione, con un riferimento particolare alla reporter palestinese Shireen Abu Akleh.

Iniziative sul valore dell'informazione

La proposta, presentata congiuntamente dai consiglieri Abdullahi Ahmed Abdullahi, Tiziana Ciampolini, Ludovica Cioria e Sara Diena, chiede alla Città di promuovere iniziative di sensibilizzazione sul valore dell'informazione libera e indipendente e di sostenere un momento istituzionale di commemorazione dedicato ai giornalisti morti mentre raccontavano guerre, violenze e crisi umanitarie.

Nel documento vengono richiamati i dati delle organizzazioni internazionali sulla libertà di stampa e il numero crescente di operatori dell'informazione uccisi negli ultimi anni, con Gaza indicata come uno dei contesti più drammatici. Tra i nomi simbolo ricordati nell'atto c'è quello di Shireen Abu Akleh, storica giornalista palestinese-americana di Al Jazeera uccisa nel 2022 in Cisgiordania durante un'operazione militare israeliana.

"Non è un documento ideologico - ha spiegato il consigliere Abdullahi Ahmed Abdullahi - ma un atto che vuole rendere omaggio a chi ha dato la vita per l'informazione". L'obiettivo, ha aggiunto, è impegnare Torino nell'organizzazione di momenti pubblici di memoria e sensibilizzazione insieme all'Ordine dei Giornalisti e alle realtà del settore.

Rischi e minacce per gli inviati di guerra

Nel corso della presentazione è intervenuta anche Maria Teresa Martinengo dell'Ordine dei Giornalisti, che ha ribadito il sostegno "a qualunque iniziativa che vada a difesa della libertà d'informazione contro le violenze nei confronti dei colleghi impegnati nelle zone di guerra". Martinengo ha parlato della morte dei giornalisti come della "censura più estrema che si possa fare", ricordando come minacce e repressioni colpiscano cronisti in molte aree del mondo.

Tiziana Ciampolini ha invece sottolineato come "la lotta per la libertà e la giustizia sia possibile solo grazie al giornalismo", evidenziando il dovere delle istituzioni di difendere la libertà di stampa soprattutto nei teatri di guerra.

La consigliera Sara Diena ha posto l'attenzione sul valore dell'informazione verificata e sul peso crescente della disinformazione. "Oggi abbiamo l'illusione di essere informati su tutto - ha detto - senza renderci conto di quanto sia difficile ottenere notizie vere".

Il dramma che sta vivendo Gaza

Ospite d'onore è stata la scrittrice e attivista palestinese Hanin Al Souf, che ha parlato di una repressione sistematica dell'informazione nei territori palestinesi e della difficoltà per i giornalisti stranieri di entrare nella Striscia. "Chi prova a raccontare la verità viene ostacolato", ha affermato, richiamando il tema della memoria e della responsabilità collettiva nel non lasciare cadere nel silenzio le morti dei cronisti.

A chiudere gli interventi è stata la vicepresidente del Consiglio comunale, Ludovica Cioria, che ha richiamato quanto accade nella Striscia di Gaza, definendo i giornalisti rimasti sul territorio "l'ultima voce che racconta ciò che succede", allargando poi il discorso anche ai casi di minacce, violenze e intimidazioni contro la stampa in diversi Paesi del mondo e in Italia.

I proponenti della mozione si sono quindi augurati che l'atto, che verrà presentato oggi a tutti i consiglieri, possa trovare il sostegno dell'intera Sala Rossa, al di là delle appartenenze politiche e delle divisioni ideologiche, nel nome della difesa della libertà di stampa e del diritto all'informazione.