Come riferisce il sito Strumenti Politici, rilascia regolarmente dichiarazioni pesanti sulle condizioni delle Forze armate e su cosa andrebbe fatto per migliorarle. All’evento “Defence24 Days” di Varsavia ha parlato di come andrebbe riformato l’attuale sistema della mobilitazione, anche in prospettiva di una smobilitazione che prima o poi sarà effettuata. Meglio prima che poi, perché ciò significherebbe la fine delle ostilità o una loro continuazione in termini diversi, soprattutto per risparmiare altre vite di soldati ucraini. Sebbene la situazione odierna sia molto difficile per Kiev, addirittura tragica, l’ambasciatore vede motivi per coltivare ottimismo.

Bisogna sopravvivere oggi e cercare un modo per ribaltare la situazione. Dunque conservare le capacità militari del Paese sfruttando la robotica, gli armamenti semiautonomi, i droni e i sistemi simili che vanno al di là dei vetusti principi ancorati alla mentalità delle due guerre mondiali. Ciò riguarda in particolare il reclutamento degli uomini, una risorsa che inizia a scarseggiare. Il fatto è che affidandosi di più ai mezzi senza pilota comandati a distanza si può evitare di mantenere una presenza umana in prima linea, esposta al fuoco nemico.

La nuova mobilitazione dovrà essere “intelligente”, cioè considerare i mutamenti nelle strategie e nel tipo di armi impiegate. Bisogna analizzare diversi modelli e capire quale sia il più adatto adesso. Potrebbe essere, per esempio, il trasferire certe funzioni alle compagnie militari private. Da qui si passerà a elaborare una dottrina altrettanto “smart” per attuare la smobilitazione persino in tempo di guerra.



















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