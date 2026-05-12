Tra il centro e la Crocetta una panchina su 3 ko per colpa dei vandali

Tra il centro e la Crocetta una panchina di legno su e tre rotta per colpa dei vandali. Nella sola Circoscrizione 1, delle 755 sedute complessive sparse sul territorio oltre 250 hanno risultano danneggiate o, nel peggiore dei casi, sono del tutto inutilizzabili. A fornire i dati ieri in Sala Rossa l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Panchine vandalizzate

Un numero decisamente troppo alto, considerando che le panchine non sono semplici arredi urbani, ma punti di aggregazione fondamentali all’interno dei parchi e degli spazi pubblici cittadini. Sono utilizzate ogni giorno da anziani, famiglie, bambini e da chi vive i quartieri. A chiarire come il degrado sia dovuto principalmente ad un uso scorretto è stato Tresso, che ha spiegato: "Parecchi interventi sono resi necessari in seguito alle vandalizzazioni delle strutture. Il loro naturale degrado avrebbe comportato una maggiore durata delle panchine".

Ripristino non previsto

E Firrao ha denunciato come le sedute di corso Montevecchio risultino fortemente danneggiate. Ma purtroppo, ha replicato l'assessore, "al momento non sono previsti appalti che prevedano il ripristino". "In ogni caso, - ha aggiunto Tresso - il servizio Opere del verde ha inserito nel proprio database l'istanza di intervento su quegli arredi, che potrà essere presa in considerazione in fase di programmazione delle opere pubbliche".

Per il capogruppo di Torino Bellissima è quindi "necessario prevedere fondi adeguati e strutturali a bilancio per il ripristino e la manutenzione continua delle panchine ogni anno. Oggi emerge chiaramente come le risorse non siano sufficienti a garantire interventi tempestivi ed efficaci".