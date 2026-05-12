Pinerolo 2027: “Costarelli? I nostri candidati sono Lorenzino e Rostagno”

“È impossibile al momento definire una candidatura a sindaco e, pur apprezzando la disponibilità e la figura di Francesca Costarelli, al momento i nomi del Partito Democratico rimangono Silvia Lorenzino ed Elvio Rostagno”. È il passaggio di una nota del Pd di Pinerolo che interviene sulla riunione di ieri sera, lunedì 11 maggio. Riunione in cui le forze del Campo largo si sono confrontate sulla definizione del candidato sindaco per le elezioni comunali del 2027, senza trovare una convergenza.

Quattro forze su sei puntano sulla vicesindaco Francesca Costarelli, mentre i Democratici – come Italia Viva – si sono presi del tempo, mantenendo sul tavolo i nomi proposti: Lorenzino e Rostagno.

Seppur la maggioranza delle forze presenti nel Campo largo indichino Costarelli come figura per guidare la coalizione, il peso elettorale del Pd non è una componente secondaria, in questa fase di trattative.

Il circolo bacchetta anche le voci che sono trapelate di un’intesa già cementata sulla vicesindaco di Luca Salvai: “Nel riaffermare la nostra volontà a lavorare con le forze del campo progressista chiediamo rispetto e attenzioni reciproche evitando forzature non utili, pericolose e controproducenti”. Parole che potrebbero tradursi in una linea più dura al tavolo delle trattative.