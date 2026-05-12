Corso Moncalieri si restringe: più spazio ai pedoni e una sola corsia verso parco Leopardi

I timori ci sono ed è inevitabile che sia così. Partiranno nei prossimi giorni i lavori nell’area di corso Moncalieri, tra il ponte Isabella e via Febo, con un intervento di allargamento del marciapiede fronte collina e riduzione delle corsie che comporterà importanti modifiche alla viabilità nella zona a ridosso del parco Leopardi.

I lavori grazie a Fondazione Crt

A fare il punto è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che spiega come il cantiere legato ai lavori della Fondazione Crt avrà come risultato la riduzione di parte della carreggiata stradale. Nel tratto interessato, lungo circa 900 metri, verso il centro città, corso Moncalieri sarà percorribile con una sola corsia. Da via Febo in poi, però, le corsie torneranno a essere due. Non cambierà nulla nell’altro senso di marcia.

L'allargamento del marciapiede

L’intervento prevede l’allargamento del marciapiede sul lato che conduce verso il parco e il civico 147 di corso Moncalieri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pedonale. Una scelta che però ha sollevato anche alcune preoccupazioni sul fronte della viabilità.

“Siamo un po’ preoccupati per la riduzione dello spazio destinato al traffico delle auto private”, ha sottolineato Miano, evidenziando come la viabilità rischi di essere compromessa in un’area particolarmente frequentata sia dai residenti sia da chi raggiunge i locali e le attività della zona, soprattutto nelle ore di punta, di sera e nei fine settimana.

Addio parcheggi

Tra le conseguenze previste anche la perdita di alcuni posti auto utilizzati dalla clientela della discoteca Bamboo. I lavori - tra le altre cose - dovrebbero avere una durata di circa un mese e mezzo.

Sul progetto è intervenuto anche il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, confermando gli interventi previsti: “Si procederà con il rifacimento del manto stradale, del marciapiede e auspichiamo anche con una pulizia del verde invasivo presente nell’area”. L’obiettivo dichiarato è quello di riqualificare una volta per tutte uno dei tratti più delicati di corso Moncalieri, garantendo un accesso sicuro al parco per le famiglie.