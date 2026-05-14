Cumiana risponde alla violenza con una giornata di comunità, riflessione e rinascita

Dopo l’aggressione avvenuta sabato 2 maggio nel centro di Cumiana ai danni di Fabrizio Carminati, giovane animatore dell’oratorio aggredito da un gruppo di quattro ragazzi, Comune e Parrocchia scelgono di trasformare la ferita collettiva in un momento pubblico di riflessione e sensibilizzazione.

Sabato 16 maggio, alle 18 nell’ala del mercato, si terrà l’evento ‘Non esistono ragazzi cattivi’, iniziativa promossa congiuntamente dalle istituzioni civili e religiose del paese per offrire alla comunità uno spazio di confronto sul disagio giovanile, sulla violenza e sulle possibili risposte educative.

L’evento nasce dalla volontà di non lasciare che quanto accaduto cada nel dimenticatoio, ma di reagire in modo attivo e costruttivo. Tra le ipotesi iniziali era stata presa in considerazione anche una fiaccolata, proposta poi superata per privilegiare una formula diversa, orientata al dialogo cercando un pugno da cui ripartire.

Don Carlo Pizzocaro spiega così questa scelta: “Vogliamo cercare di parlarne in maniera costruttiva mettendo al centro la rinascita e non la condanna, a quello ci pensa il sistema giudiziario, non il tessuto comunitario”.

La giornata del 16 maggio rappresenta inoltre il secondo momento condiviso tra Comune e Parrocchia sul tema, dopo un primo appuntamento di riflessione dedicato al bullismo organizzato lo scorso fine settimana.

Il programma prevede diversi interventi e momenti artistici. Ad aprire l’evento sarà un flash mob curato da ‘Asd Jazz Dance Cumiana’, seguito dalla lettura di Daniele Mencarelli da parte di Daniele Ronco. Interverrà in seguito Ilaria Aruga, psicologa impegnata anche in ambito scolastico. La serata vedrà inoltre la partecipazione della ‘Schola Cantorum’ di Cumiana.

Ospite centrale dell’evento sarà don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano e fondatore della comunità ‘Kayros’, nata nel 2000 per accogliere e accompagnare minori in difficoltà e giovani coinvolti in percorsi penali. Burgio è autore del libro ‘Non esistono ragazzi cattivi’, da cui l’iniziativa prende il nome, e da anni lavora sul recupero educativo dei giovani, portando avanti una visione che mette al centro la possibilità di cambiamento e rinascita.