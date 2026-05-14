Il Salone Internazionale del Libro fa tappa anche a Grugliasco

Il Salone Internazionale del Libro di Torino approda a Grugliasco, rendendo la città una delle mete del Salone Off.
Il Comitato Inclusiva-Mente Grugliasco propone alla cittadinanza l'evento culturale “Libri sotto il portico”, giunto alla sua terza edizione. L'appuntamento è per sabato 16 maggio alle ore 15, presso la Fattoria Sogni di Latte in via Molino 13 a Grugliasco.
La rassegna prevede un pomeriggio interattivo, aperto a tutti e tutte, che, attraverso la condivisione di punti di vista differenti, esplorerà i temi della fragilità e della disabilità, aprendo una riflessione sul vero significato di inclusione.
Partecipazione gratuita – workshop su registrazione alla mail gdldisabilita.grugliasco@gmail.com