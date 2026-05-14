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Attualità | 14 maggio 2026, 15:25

Il Salone Internazionale del Libro fa tappa anche a Grugliasco

Appuntamento sabato 16 maggio presso la Fattoria Sogni di Latte in via Molino

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Il Salone Internazionale del Libro di Torino approda a Grugliasco, rendendo la città una delle mete del Salone Off.

Il Comitato Inclusiva-Mente Grugliasco propone alla cittadinanza l'evento culturale “Libri sotto il portico”, giunto alla sua terza edizione. L'appuntamento è per sabato 16 maggio alle ore 15, presso la Fattoria Sogni di Latte in via Molino 13 a Grugliasco.

La rassegna prevede un pomeriggio interattivo, aperto a tutti e tutte, che, attraverso la condivisione di punti di vista differenti, esplorerà i temi della fragilità e della disabilità, aprendo una riflessione sul vero significato di inclusione.

Partecipazione gratuita – workshop su registrazione alla mail gdldisabilita.grugliasco@gmail.com 

comunicato stampa

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