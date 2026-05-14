La Polizia di Stato al Salone Internazionale del Libro 2026

Anche quest’anno la Polizia di Stato come le passate edizioni ritorna al Salone Internazionale del libro di Torino.

Presso la location del “Centro congressi Lingotto Fiere” (Padiglione Oval – Stand X137 e W138) all’interno dello stand Polizia di Stato, allestito dalla Questura di Torino, insieme ai corner dedicati alle Specialità della Polizia sarà presente un’area espositiva dedicata alla graphic novel della Polizia di Stato, curata ed edita da Poliziamoderna, Il Commissario Mascherpa, del quale sarà possibile acquistare i volumi (La rosa d’argento, Mare Nero e Banditi, Onorata sanità, Il ritorno dello scorpione e Big Game, Caccia grossa, L’imboscata e Un passato amaro). Saranno promossi anche i volumi istituzionali Cani&Eroi, Polizia e Motori, La Riforma dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, La Bandiera della Polizia di Stato, Un poliziotto di nome Lele e i due volumi: Fecero la scelta giusta. I poliziotti italiani che soccorsero gli ebrei e Fecero la scelta giusta. I poliziotti italiani che si opposero al nazifascismo. Il ricavato della vendita di tutti i prodotti editoriali andrà come di rito al Piano “Marco Valerio” del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Sempre presso lo Stand saranno collocate due vetrine dove i visitatori della Fiera potranno ammirare dei reperti appartenuti al medico legale Salvatore Ottolenghi.

Lunedì 18 maggio (10:30-11:30) sarà presentato nella Sala Viola (Piazzale Oval) il volume Salvatore Ottolenghi. Spunti illustrati di Andrea Giuliano (Edizioni Minerva Medica) a cura della Polizia Scientifica. Un’opera divulgativa che approfondisce la figura di Ottolenghi, il padre della Polizia Scientifica, e l’eredità da lui lasciata. Il volume presenta una sintesi illustrata della vita e dell’opera di Salvatore Ottolenghi, medico legale che nei primi del Novecento riuscì a convincere il ministro dell’Interno Giovanni Giolitti a istituire a Roma una Scuola di polizia di nuova concezione. La sua figura rappresenta ancora oggi la via per chi desidera sapere da dove abbia preso origine il comparto italiano delle investigazioni tecnico-scientifiche.