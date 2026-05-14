Polizia e rap si incontrano a Torino: successo per la serata con Revman al Salone Off

Grande partecipazione ieri sera presso il Centro Sabir della Circoscrizione 1, in via Dego 6, per la presentazione del libro “Revman – Il Poliziotto Rapper: Un viaggio tra legalità, musica e ispirazione”, evento inserito nel circuito del Salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino e organizzato dalle associazioni For Music APS e La Rete di Atena.

L’iniziativa ha acceso i riflettori su un progetto artistico e sociale unico nel panorama italiano: quello di Sebastiano Vitale, in arte Revman, agente della Polizia di Stato e rapper impegnato da anni nelle scuole italiane con laboratori musicali e incontri dedicati ai giovani sui temi della legalità, del bullismo, del cyberbullismo, della violenza contro le donne e del rispetto delle istituzioni.

Attraverso il libro, Revman racconta il proprio percorso personale e professionale, mostrando come il rap possa diventare uno strumento educativo e culturale capace di allontanarsi dalla narrativa criminale spesso associata a questo genere musicale.

“Il rap non deve distruggere. Deve costruire”, è il messaggio centrale emerso nel corso della serata, più volte ripreso dagli ospiti intervenuti.

A condurre l’incontro è stato Simone Stradella, accompagnando il pubblico in un dialogo diretto sui temi affrontati nel libro, alternando riflessioni, testimonianze e proiezioni audiovisive.