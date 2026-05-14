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Centro | 14 maggio 2026, 13:27

Polizia e rap si incontrano a Torino: successo per la serata con Revman al Salone Off

Il poliziotto rapper Sebastiano Vitale racconta il suo percorso tra musica ed educazione alla legalità

Al Centro Sabir un confronto su legalità, cyberbullismo e cultura giovanile

Al Centro Sabir un confronto su legalità, cyberbullismo e cultura giovanile

Grande partecipazione ieri sera presso il Centro Sabir della Circoscrizione 1, in via Dego 6, per la presentazione del libro “Revman – Il Poliziotto Rapper: Un viaggio tra legalità, musica e ispirazione”, evento inserito nel circuito del Salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino e organizzato dalle associazioni For Music APS e La Rete di Atena.

L’iniziativa ha acceso i riflettori su un progetto artistico e sociale unico nel panorama italiano: quello di Sebastiano Vitale, in arte Revman, agente della Polizia di Stato e rapper impegnato da anni nelle scuole italiane con laboratori musicali e incontri dedicati ai giovani sui temi della legalità, del bullismo, del cyberbullismo, della violenza contro le donne e del rispetto delle istituzioni.

Attraverso il libro, Revman racconta il proprio percorso personale e professionale, mostrando come il rap possa diventare uno strumento educativo e culturale capace di allontanarsi dalla narrativa criminale spesso associata a questo genere musicale.

“Il rap non deve distruggere. Deve costruire”, è il messaggio centrale emerso nel corso della serata, più volte ripreso dagli ospiti intervenuti.

A condurre l’incontro è stato Simone Stradella, accompagnando il pubblico in un dialogo diretto sui temi affrontati nel libro, alternando riflessioni, testimonianze e proiezioni audiovisive.

Al Centro Sabir un confronto su legalità, cyberbullismo e cultura giovanile

Al Centro Sabir un confronto su legalità, cyberbullismo e cultura giovanile

Al Centro Sabir un confronto su legalità, cyberbullismo e cultura giovanile

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Comunicato stampa

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