BTM verso l’Assemblea 2026: a Carmagnola il bilancio di un anno di crescita

Banca Territori del Monviso si prepara all'appuntamento annuale con i propri soci, fissato per sabato 16 maggio in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola. L’Assemblea del 2026 rappresenta un passaggio chiave per l’istituto, chiamato a ratificare i risultati di un esercizio, quello del 2025, che ha visto la banca consolidare la propria posizione patrimoniale e operativa in un quadro economico generale non privo di incertezze.

Oltre all'approvazione del bilancio — chiuso con un utile netto di 14,63 milioni di euro, il migliore risultato economico dalla costituzione della Banca — la giornata sarà l’occasione per fare il punto sul sostegno al credito locale e sulle nuove iniziative dedicate alla compagine sociale, che ha ormai superato la soglia dei 10.500 soci. Al centro dei lavori ci saranno anche le nuove generazioni, con la presentazione dell’Advisory Board Next (BTM Young Community) e la premiazione dei giovani soci e socie per meriti scolastici.

L’intervista al Direttore Generale

Direttore Murazzano, i dati del 2025 indicano un utile in crescita e masse intermediate oltre i 2,2 miliardi di euro. Qual è la sua lettura di questi numeri?

"I risultati sono il riflesso di una gestione che ha puntato sulla professionalità e sulla visione di lungo periodo. In un contesto globale complesso, siamo riusciti a proteggere la redditività dell’istituto e a incrementare gli impieghi: il dato di stock a fine esercizio si è attestato a circa 620 milioni di euro, con un incremento di 43 milioni solo nel 2025. La conseguenza pratica di questi dati è il sostegno concreto a famiglie e imprese del territorio, soprattutto sui mutui, cresciuti di quasi il 10% rispetto l’anno prima. Anche la raccolta è in costante crescita da anni e al 31/12/2025 ha superato, complessivamente, 1,62 miliardi di euro".

Dal punto di vista della stabilità, quali sono i parametri principali che emergono dal bilancio?

"Il CET1 Ratio si è attestato al 30,60%, un valore che conferma la solidità della struttura patrimoniale, ai vertici nel panorama bancario nazionale. Parallelamente, abbiamo lavorato sulla qualità del credito: l’incidenza dei crediti deteriorati lordi è scesa al 2,28%, mantenendo livelli di copertura elevati, pari all’89,2% per le sofferenze e all’83,5% per le inadempienze probabili."

Cosa dobbiamo aspettarci dall’evento di sabato 16 maggio a Carmagnola?

"L’Assemblea inizierà alle ore 16:00 e seguirà l’ordine del giorno istituzionale. Tuttavia, abbiamo voluto che la giornata fosse anche un momento di condivisione con la Comunità delle tante iniziative che la banca porta avanti in attuazione della propria mission mutualistica. Dopo la parte formale, la serata proseguirà con momenti conviviali e di intrattenimento, inclusi uno spettacolo di Ezio Greggio e musica dal vivo, con una particolare attenzione alla sostenibilità: anche quest’anno i consumi dell'evento saranno infatti monitorati e l’impatto ambientale in termini di Co2 verrà compensato con interventi mirati sul territorio."

Note Organizzative per i Soci e le Socie

· Sede e Orari: I lavori inizieranno alle ore 16 in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola.

· Cena Sociale: Placèe, prevista dalle 19,30 alle 22 nell’area food dedicata.

· Mobilità e Navette: È disponibile un parcheggio gratuito presso il Bennet di Carmagnola (Via Sommariva). Un servizio navetta sarà attivo dalle 15,30 alle 20 e dalle 22 all'1. Sono inoltre previste navette dedicate per i soci con partenze da Casalgrasso, Sant’Albano Stura, Trinità e Fossano.

· Evento Serale: Alle 22,15 lo spettacolo di Ezio Greggio, seguito a mezzanotte dalla musica della Royal Party Band.



