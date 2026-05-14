Moncalieri, la lite (condominiale) degenera in rissa: nei guai padre e figlia

Una banale lite condominiale si è trasformata in rissa e adesso padre e figlia, titolari di un bar, sono nei guai.

Dalla parole all'aggressione

E' successo nei giorni scorsi a Moncalieri: un locale nei pressi del centro città, adesso che si avvicina l'estate e i dehors riprendono a funzionare a tempo pieno, ha visto i proprietari lamentarsi degli inquilini ad uno dei piani superiori, perché l’acqua di condensa del condizionatore della loro abitazione colava sui tavolini esterni del bar.

Coda giudiziaria?

Il tono delle parole è salito, la discussione ha preso una piega negativa e si è arrivati all'aggressione della coppia, da parte dei titolari del bar. L'intervento di alcuni vicini e poi l'arrivo dei carabinieri ha permesso di calmare i bollenti spiriti, ma adesso non è da escludere una coda giudiziaria, con tanto di denuncia da parte delle vittime.