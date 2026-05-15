Chivasso si colora con la Hope Color: torna la camminata inclusiva tra sport e festa

Ci sono eventi che si vivono e altri che si ricordano per sempre. Sabato 23 maggio la Hope Color Chivasso torna per la sua seconda edizione con ancora più entusiasmo, energia e voglia di regalare emozioni autentiche a tutta la città. Organizzata da ASD Hope Running APS e Volley Fortitudo Chivasso con il patrocinio della Città di Chivasso, questo pomeriggio speciale sarà molto più di una semplice camminata colorata e inclusiva di 5 chilometri: sarà una vera festa di sport, amicizia, divertimento e condivisione, aperta a grandi e piccoli, famiglie, gruppi di amici, sportivi e a chiunque abbia voglia di lasciarsi travolgere dalla magia dei colori e della musica.

Dopo il successo della prima edizione, quest’anno l’evento si rinnova con grandi novità: la prima è sicuramente il percorso diverso, studiato per far vivere ai partecipanti un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. La Hope Color attraverserà ancora più angoli suggestivi e bellezze naturalistiche del territorio chivassese, regalando momenti unici tra natura, allegria e spettacolari esplosioni di colore alla partenza e all’arrivo nella centralissima piazza d’Armi.

Non da meno la cerimonia di premiazione della Borsa di Studio “Fabio Santa”, iniziativa promossa dalla stessa Hope Running insieme ai famigliari e agli amici di Fabio che vuole tradurre il ricordo in un gesto concreto di fiducia nel futuro, offrendo un’opportunità reale a giovani che si distinguono per il loro impegno scolastico e per la capacità di mettersi al servizio degli altri. Prima dell’inizio della Hope Color verranno infatti premiati i tre giovani meritevoli premiati dalla giuria e scelti tra le candidature pervenute negli scorsi mesi. Un momento di sport che si trasforma in un atto di restituzione alla comunità, trasformando il movimento in solidarietà e la partecipazione in speranza.

Ogni passo della Hope Color sarà accompagnato da sorrisi, emozioni e dalla straordinaria energia che solo eventi come questo riescono a creare. Non conta il tempo sul cronometro, non conta arrivare primi: conta divertirsi insieme, condividere emozioni e vivere un evento capace di unire persone di tutte le età in un clima di festa e positività. Un’atmosfera fantastica resa possibile grazie alla partecipazione e all’impegno di tante realtà del territorio che anche quest’anno non faranno mancare la loro presenza: Accendi lo Spirito di Settimo Torinese, Palestra Mirabai di Volpiano, Pro Loco di Gassino Torinese, Croce Rossa Italiana - Comitato di Chivasso, Wolontari Clown di Cirié, Insieme per Matilde e Margherita, ANFFAS di Rivarolo Canavese, Il Nido di Ale e Laura, Amici del Po di Chivasso e non solo. Una menzione speciale va spesa per la Libertas Nuoto Chivasso, che parteciperà con un nutritissimo gruppo alla Hope Color grazie alla sensibilità mostrata dal tecnico Valentina Ferraioli. Una partecipazione straordinaria che può rappresentare il primo passo di un percorso comune finalizzato al sostegno delle persone con disabilità ed al loro accesso alla pratica sportiva.

E quando la camminata finirà, inizierà uno dei momenti più attesi! Ad animare il post evento arriverà infatti l’incredibile XXL Party in piazza d’Armi: musica, drink, colori e tantissima energia trasformeranno il cuore di Chivasso in una grande festa a cielo aperto tutta da vivere.

La Hope Color Chivasso è un evento unico nel suo genere, capace di trasformare un pomeriggio di fine maggio in un ricordo speciale. È il momento perfetto per stare insieme, divertirsi, liberarsi dalla routine e lasciarsi contagiare da un’ondata di felicità, sport e condivisione. Ma non solo: iscrivendovi all’evento contribuirete alla raccolta fondi indetta da Hope Running e Volley Fortitudo Chivasso che servirà per alimentare i progetti sociali e sportivi di entrambe le realtà fortemente impegnate nel tessuto associazionistico chivassese.

L’imperativo è non prendersi impegni per il pomeriggio di sabato 23 maggio: preparatevi a camminare, ballare, divertirvi e colorarvi di emozioni. Hope Running e Volley Fortitudo Chivasso vi aspettano per la seconda edizione della Hope Color: certi eventi non si raccontano, si vivono.

All’evento ci si può anche iscrivere online sul portale Endu al link https://www.endu.net/it/events/hope-color-chivasso/