Aumento aggressioni, spaccio e furti in piazza Bengasi, in strada il comitato Torino Tricolore

Dopo un’aumento preoccupante di aggressioni, furti, e spaccio nella zona di piazza Bengasi, hanno deciso di tornare in strada i cittadini del Comitato Torino Tricolore, che da anni si battono contro il degrado nei quartieri di Torino.

“Non basta lamentarsi sui social, bisogna scendere in strada e difendere i nostri quartieri - ha esordito Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -. In Piazza Bengasi e via Nizza, siamo tornati in strada con le nostre passeggiate tricolore perché, mentre qualcuno parla di “percezione”, chi vive nel mondo reale, nelle zone problematiche di Torino si trova ogni giorno ad affrontare furti, aggressioni, spaccio e insicurezza!”.

“Basta guardare i giornali per capire quanto sia diventata pericolosa anche questa parte di Nizza Millefonti, tra baby gang, spacciatori in monopattino a ogni angolo, tossici che rubano nei negozi, non si può più vivere sereni. Ecco perché non lasceremo che ci si abitui a tutto questo - ha concluso Rossino -, non permetteremo che la sicurezza resti un miraggio, le nostre passeggiate tricolore proseguiranno senza sosta in tutte le zone in cui i cittadini ci chiameranno. Chi si vuole unire a noi non deve fare altro che contattarci!”.